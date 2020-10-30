Мужчина после ковида отказывался расставаться с кислородной маской. Он не верил, что может дышать самостоятельно

После тяжелого ковида пациент одной из больниц в Московской области отказывался выходить из палаты и расставаться с кислородной маской даже на несколько минут - он не верил, что выздоровел. Мужчину изматывали панические атаки. Психологи помогли пациенту справиться со страхом и поверить, что он снова может дышать без аппарата.

В Ступинскую больницу в Московской области госпитализировали мужчину с ковидом, он был в тяжелом состоянии. У пациента была дыхательная недостаточность, какое-то время от провел в реанимации, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

После выздоровления пациент отказывался дышать самостоятельно и все время находился рядом с кислородным аппаратом из-за сильнейших панических атак.

«Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в инфекционное отделение, где он находился на неинвазивной кислородной поддержке. Постепенно начали вводить минимальные нагрузки, но они переносились им крайне тяжело и искусственный кислород здесь выступал больше как психологическая защита и поддержка. В детстве пациент перенес операцию на дыхательных путях. Именно эти воспоминания провоцировали панические атаки», - рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Ступинской больницы Екатерина Татур.

Мужчина провел в больнице 70 дней, справиться с паникой ему помог психолог.

«На нашей первой встрече он был действительно в панике и страхе. Не мог не только выйти из палаты, а просто на несколько минут оторваться от кислородной маски. Спустя всего несколько дней после нашего общения мужчина начал выходить из палаты. Совместными усилиями вместе с врачами нам удалось убедить пациента в том, ему не нужна кислородная маска и он может самостоятельно дышать», - рассказала врач-психолог Елена Мисирова.

Медики отмечают, что подобные случаи – редкое явление, в основном они зависят от психоэмоционального фона пациента. На данный момент мужчину выписали, он хорошо себя чувствует.

© Доктор Питер