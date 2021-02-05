Нужны ли пациентам с диагнозом "рак" баня, фитнес и массаж, объясняют онкологи

Нужны ли пациентам с диагнозом "рак" баня, фитнес и массаж, объясняют онкологи12:20, 07.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Можно ли делать массаж пациентам, перенесшим радикальное лечение рака или тем, кто еще не завершил его, показаны ли баня и занятия фитнесом, "Доктору Питеру" разъяснили врачи-онкологи.
Массаж безопасен, но...
Частый вопрос – можно ли делать массаж после или во время лечения онкологического заболевания. Многие пациенты боятся, что массаж в районе опухоли может "разогнать кровь и лимфу" и распространит их по организму. Но реальных научных подтверждений этому нет. ⠀
"В целом, массаж безопасен для пациентов с онкологическими заболеваниями. Однако всегда есть нюансы, которые нужно учитывать, - говорит Гамзат Инусилаев, онколог отделения химиотерапии Петербургского онкоцентра. - Перед тем как решить делать массаж, обсудите это со своим лечащим врачом - есть ли у вас конкретные противопоказания или ограничения. Также очень важно, чтобы массажист знал об особенностях вашего заболевания". ⠀
Ограничения для массажа:
- При метастазах в кости массаж (особенно интенсивный) может вызвать перелом в области костного дефекта.
- Кости могут быть хрупкими также вследствие остеопороза, что актуально для многих женщин в менопаузе, но особенно актуально для тех, кто длительное время получал гормонотерапию (особенно ингибиторами ароматазы).
- После недавно проведенной лучевой терапии массаж на эту зону может увеличить риск появления или усугубления лучевых реакций (например, дерматита) и боли, в особенности если использовать лосьоны и масла.
- Последствия химиотерапии, например, тромбоцитопения, также могут превратить массаж в серьезную неприятность в виде гематом и даже кровотечений.
Противопоказания для массажа:
- Инфекционные осложнения, повышенная температура и любые серьезные состояния. Массаж стоит проводить только после нормализации состояния.
- Открытые раны в процессе заживления, воспалительные изменения, тромбозы.
Как жар и влажность воздействуют на раковые клетки
Врачи признают, что высокая температура на опухолевые образования влияет неоднозначно. Уже при температуре выше 38-40 градусов наблюдается стимуляция роста опухолей.
- Важно учитывать, есть ли у пациента сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, - рекомендует Гамзат Инусилаев. - Банные процедуры могут усугубить течение как сопутствующей патологии, так и основного заболевания. Важно помнить, что человек – это сложная единая система, в которой взаимодействует друг с другом абсолютно все и ежесекундно.
По мнению онколога, гипотетически, в баню можно ходить тем онкопациентам, которые находятся в длительной ремиссии. Но им также важно избегать высоких температур. При регулярном проведении химиотерапии, нагрузка, полученная в бане, может усилить общее влияние химиопрепаратов.
- В двух словах – бани лучше все же избегать, - резюмирует врач.
Фитнес: чем раньше, тем лучше
Что касается возможности заниматься фитнесом пациентам с онкологическими заболеваниями и во время проведения противоопухолевого лечения, врачи уверены, что умеренная физическая нагрузка принесет только пользу. Она снимает тревогу, депрессию, слабость.
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- Это может быть ходьба или бег, плавание, коньки, велосипед, танцы, - говорит Федор Моисеенко, д.м.н., заведующий отделением химиотерапии Петербургского онкоцентра. - Такие занятия безопасны с точки зрения развития лимфостаза конечностей после хирургического лечения, в частности, опухолей молочной железы.
Физическая активность повышает плотность костной ткани, напоминает врач. Регулярные физические упражнения снижают проявления слабости и тошноты на 40-50%, позволяют повысить мышечную силу, подвижность суставов, а также улучшить общее состояние. Упражнения могут положительно влиять на настроение и качество сна, снижать проявления депрессии.
- Чем раньше вы начнете заниматься спортом, тем быстрее вы почувствуете себя лучше и, соответственно, вам понадобится меньше симптоматических препаратов, так или иначе оказывающих побочные действия, - говорит Федор Моисеенко.
Уровень физической активности должен подбирать специалист по физиотерапии и лечебной физкультуре. Будет полезен повышающий частоту сердечных сокращений адекватный уровень аэробных нагрузок при ходьбе, легком беге, плавании, катании на велосипеде
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Рекомендуется медленно начинать занятия и постепенно увеличивать нагрузку. Целью должна быть активность в течение 30 минут 5 дней в неделю. Если у вас недостаточно сил для 30-минутной тренировки – сделайте три 10-минутных в течение дня. Обращайте внимание на реакцию вашего организма и своевременно ограничивайте нагрузку. В любом случае, даже минимальное активное время может быть очень полезно.
Но не стоит увеличивать физическую нагрузку, если на каком-то этапе у вас снижен гемоглобин или количество красных кровяных телец (анемия).
Повышение нагрузки может привести к избыточной усталости в случае различных электролитных нарушений, которые могут быть следствием тошноты, рвоты – обращайте внимание на общее состояние до начала тренировки.
Старайтесь избегать посещения бассейна на фоне лучевой терапии, так как кожные покровы могут быть недостаточно защищены от бактерий, находящихся в воде. Не нужно посещать общественные места, в том числе, и спортивные залы, если у вас на текущем этапе снижено число лейкоцитов.
© Доктор Питер
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