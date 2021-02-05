Нужны ли пациентам с диагнозом "рак" баня, фитнес и массаж, объясняют онкологи

Можно ли делать массаж пациентам, перенесшим радикальное лечение рака или тем, кто еще не завершил его, показаны ли баня и занятия фитнесом, "Доктору Питеру" разъяснили врачи-онкологи.

Массаж безопасен, но...

Частый вопрос – можно ли делать массаж после или во время лечения онкологического заболевания. Многие пациенты боятся, что массаж в районе опухоли может "разогнать кровь и лимфу" и распространит их по организму. Но реальных научных подтверждений этому нет. ⠀

"В целом, массаж безопасен для пациентов с онкологическими заболеваниями. Однако всегда есть нюансы, которые нужно учитывать, - говорит Гамзат Инусилаев, онколог отделения химиотерапии Петербургского онкоцентра. - Перед тем как решить делать массаж, обсудите это со своим лечащим врачом - есть ли у вас конкретные противопоказания или ограничения. Также очень важно, чтобы массажист знал об особенностях вашего заболевания". ⠀

Ограничения для массажа:

При метастазах в кости массаж (особенно интенсивный) может вызвать перелом в области костного дефекта.

Кости могут быть хрупкими также вследствие остеопороза, что актуально для многих женщин в менопаузе, но особенно актуально для тех, кто длительное время получал гормонотерапию (особенно ингибиторами ароматазы).

После недавно проведенной лучевой терапии массаж на эту зону может увеличить риск появления или усугубления лучевых реакций (например, дерматита) и боли, в особенности если использовать лосьоны и масла.

Последствия химиотерапии, например, тромбоцитопения, также могут превратить массаж в серьезную неприятность в виде гематом и даже кровотечений.

Противопоказания для массажа:

Инфекционные осложнения, повышенная температура и любые серьезные состояния. Массаж стоит проводить только после нормализации состояния.

Открытые раны в процессе заживления, воспалительные изменения, тромбозы.

Как жар и влажность воздействуют на раковые клетки

Врачи признают, что высокая температура на опухолевые образования влияет неоднозначно. Уже при температуре выше 38-40 градусов наблюдается стимуляция роста опухолей.

- Важно учитывать, есть ли у пациента сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, - рекомендует Гамзат Инусилаев. - Банные процедуры могут усугубить течение как сопутствующей патологии, так и основного заболевания. Важно помнить, что человек – это сложная единая система, в которой взаимодействует друг с другом абсолютно все и ежесекундно.

По мнению онколога, гипотетически, в баню можно ходить тем онкопациентам, которые находятся в длительной ремиссии. Но им также важно избегать высоких температур. При регулярном проведении химиотерапии, нагрузка, полученная в бане, может усилить общее влияние химиопрепаратов.

- В двух словах – бани лучше все же избегать, - резюмирует врач.

Фитнес: чем раньше, тем лучше

Что касается возможности заниматься фитнесом пациентам с онкологическими заболеваниями и во время проведения противоопухолевого лечения, врачи уверены, что умеренная физическая нагрузка принесет только пользу. Она снимает тревогу, депрессию, слабость.

- Это может быть ходьба или бег, плавание, коньки, велосипед, танцы, - говорит Федор Моисеенко, д.м.н., заведующий отделением химиотерапии Петербургского онкоцентра. - Такие занятия безопасны с точки зрения развития лимфостаза конечностей после хирургического лечения, в частности, опухолей молочной железы.

Физическая активность повышает плотность костной ткани, напоминает врач. Регулярные физические упражнения снижают проявления слабости и тошноты на 40-50%, позволяют повысить мышечную силу, подвижность суставов, а также улучшить общее состояние. Упражнения могут положительно влиять на настроение и качество сна, снижать проявления депрессии.

- Чем раньше вы начнете заниматься спортом, тем быстрее вы почувствуете себя лучше и, соответственно, вам понадобится меньше симптоматических препаратов, так или иначе оказывающих побочные действия, - говорит Федор Моисеенко.

Уровень физической активности должен подбирать специалист по физиотерапии и лечебной физкультуре. Будет полезен повышающий частоту сердечных сокращений адекватный уровень аэробных нагрузок при ходьбе, легком беге, плавании, катании на велосипеде

Рекомендуется медленно начинать занятия и постепенно увеличивать нагрузку. Целью должна быть активность в течение 30 минут 5 дней в неделю. Если у вас недостаточно сил для 30-минутной тренировки – сделайте три 10-минутных в течение дня. Обращайте внимание на реакцию вашего организма и своевременно ограничивайте нагрузку. В любом случае, даже минимальное активное время может быть очень полезно.

Но не стоит увеличивать физическую нагрузку, если на каком-то этапе у вас снижен гемоглобин или количество красных кровяных телец (анемия).

Повышение нагрузки может привести к избыточной усталости в случае различных электролитных нарушений, которые могут быть следствием тошноты, рвоты – обращайте внимание на общее состояние до начала тренировки.

Старайтесь избегать посещения бассейна на фоне лучевой терапии, так как кожные покровы могут быть недостаточно защищены от бактерий, находящихся в воде. Не нужно посещать общественные места, в том числе, и спортивные залы, если у вас на текущем этапе снижено число лейкоцитов.

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