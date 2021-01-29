ЮАР передумала прививать население вакциной от AstraZeneca - она не защищает от африканского штамма

Власти ЮАР решили на время остановить вакцинацию населения препаратом от фармкомпании AstraZeneca - он, согласно результатам исследований, не защищает от африканского штамма коронавируса. Вакцинировать будут препаратами от компаний Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, а что делать с вакциной от AstraZeneca, решат после консультации с учеными.

После публикации одного из исследований власти ЮАР решили временно отказаться от вакцины AstraZeneca. Препарат не может защитить от нового заразного африканского штамма, пишет издание The Wall Street Journal.

По словам министра здравоохранения республики Звелини Мкизе, население будут прививать вакцинами от компаний Johnson&Johnson и Pfizer/BioNTech. Как быть с препаратом от фармкомпании AstraZeneca, власти решат уже после консультации с учеными. До этого планировали прививать медицинских работников 1,5 миллионами доз вакцины.

Отказаться от вакцины власти ЮАР заставило исследование, которое провели Университет Витватерсранда и Аналитическое исследовательское подразделение по изучению инфекционных заболеваний (VIDA). Ученые отобрали 1 765 добровольцев в возрасте около тридцати лет. Исследование показало: вакцина не обеспечивает защиты от легкого и умеренного течения болезни, вызванной штаммом из ЮАР. Тяжелое течение заболевания не изучалось.

В AstraZeneca прокомментировали исследование: фармкомпания заявила, что выборка была случайной, а само исследование не носило масштабного характера. Компания сделала вывод, что оно не может быть полностью объективным.