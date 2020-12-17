Война за прививки от коронавируса: В Германии оценили эффективность вакцины для пожилых от AstraZeneca в 6,5 — 8%

В Европе разгорается настоящая война вакцин. В ход идут как дискредитирующие публикации, так и прямые ограничения на экспорт препаратов за пределы Европейского союза. Британия, которая к лету обещала населению «коллективный иммунитет», в пролете.

Образовавшийся сейчас в Европе острый дефицит противовирусных вакцин заставляет европейские власти идти на непопулярные и антирыночные меры. Так Евросоюз намерен в ближайшие дни запретить вывоз в Британию миллионов доз вакцины Phizer/BioNTech из-за того, что она в дефиците среди стран ЕС. Куда Великобритания, как известно, больше не входит.

Принимая во внимание факт, что большинство стран ЕС сейчас чрезвычайно заинтересовано в вакцинации населения, Еврокомиссия анонсировала план, в котором национальным регуляторам позволено игнорировать экспортные запросы. Британия как раз собиралась приобрести партию с 40 миллионами доз вакцины Phizer/BioNTech у завода в Бельгии. Но власти ЕС намерены сорвать сделку. Ведь они обещали государствам-членам Евросоюза обеспечить приоритет в снабжении их противокороновирусной вакциной.

Если Британия будет полагаться только на собственные разработки, это сорвет амбициозные планы привить к середине июня 75% населения, что должно было бы обеспечить безопасный уровень коллективного иммунитета. Об этом сообщила в четверг британское издание The Guardian.

В свою очередь, 27 европейских стран также разочарованы тем фактом, что планы англо-шведского производителя Oxford/AstraZeneca поставить к концу марта на рынок 100 миллионов доз вакцины вероятно, будут сорваны. Компания заявила, что из-за проблем на производствах сможет к этому времени обеспечить лишь четверть анонсированных объемов.

Вакцина от AstraZeneca, которая как раз сегодня, в пятницу, должна получить разрешение регулятора к распространению на территории ЕС, является важной частью европейской стратегии по вакцинации населения.

С англо-шведской вакциной, вообще все пока не слава богу. На днях власти Германии выпустили рекомендацию, в которой предостерегли от применения вакцины Oxford/AstraZeneca на группе населения старше 65 лет. Официальная причина - недостаточное количество данных статистики относительно испытаний вакцины на этой группе.

Разработчики вакцины признают, что они действительно начали испытания на пожилых людях значительно позже, чем на других группах населения. Логика тут понятна, 65+ самая уязвимая возрастная группа, их включают в исследования в последнюю очередь. Исследователи хотят убедиться, что они не нанесут вреда пожилым людям. Также было, кстати сказать, и со «Спутником V».

Британские микробиологи успокаивают население - запрет Германией применять вакцину Oxford/AstraZeneca для лиц 65+ временный и будет отменен, как только исследователи получат достаточное количество данных. При этом они подчеркивают, что нет никаких свидетельств, что эта вакцина менее эффективна для пожилых, чем для других групп населения.

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Но на этом разногласия британских и германских медицинских институтов не закончились. В начале недели немецкое издание Handesblatt подлило масла в огонь, заявив со ссылкой на анонимные источники, что вакцина Oxford/AstraZeneca имеет всего 8% эффективности, когда речь идет о пожилых людях. Примерно эти же цифры приводятся и в рекомендациями немецких властей, подготовленных к публикации, - эффективность британской вакцины, по их подсчетам, не превышает 6,5% для старших возрастных групп.

Это вызвало бурю протеста среди британских микробиологов. «Невозможно сделать никаких выводов из данных, которыми оперировали власти Германии, когда делали свои расчеты» - возмущаются в Британии. Компания AstraZeneca также выпустила пресс-релиз, где возмутилась необоснованным выводам.

Между тем, ситуация с коронавирусом во многих странах Евросоюза остается очень тяжелой. В Испании, Португалии, Франции, Чехии, Швеции уровень заболеваемости зашкаливает. А темпы вакцинации уже сегодня серьезно отстают от заявленных. И судя по всему, процесс этот затянется на весь ближайший год.

© Доктор Питер