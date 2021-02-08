Минздрав убрал из схем лечения COVID-19 одно лекарство

В список возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых включены 5 препаратов. Это следует из обновленной, 10-й версии временных методических рекомендаций Минздрава. Из схем этиотропного лечения ведомство убрало антибиотик азитромицин.

Минздрав утвердил 10 версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Из раздела «Этиотропное лечение» коронавирусной инфекции ведомство убрало антибиотик азитромицин, оставив только 5 препаратов. Ранее этот препарат рекомендовалось использовать в сочетании с гидроксихлорохином, чтобы усилить его противовирусный эффект.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», - говорится в 10-й версии рекомендаций.

В новой версии рекомендаций Минздрав также усовершенствовал схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью. К примеру, для амбулаторного лечения пациентов с легким COVID-19 оставлены 3 прежних схемы лечения, но выделена приоритетная (фавипиравир, интраназальные формы интерферон-альфа и парацетамол), для среднетяжелого — две схемы, одна из которых приоритетная. Также ведомство подчеркивает в документе, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.

Кроме того, добавлены рекомендации по особенностям оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек, определены особенности диспансерного наблюдения за перенесшими ковид. В связи с внесением изменений в инструкцию к вакцине "Спутник V" и началом в стране массовой вакцинации от коронавируса был дополнен и уточнен раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых.

© Доктор Питер