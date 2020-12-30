Ученые нашли лекарство от ковида, почти в 30 раз эффективнее ремдесивира. Это противоопухолевое средство

Ученые в ходе исследований выяснили, что препарат плитидепсин показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом. Ранее этот препарат был одобрен зарубежными регуляторами как эффективное противоопухолевое средство. Исследования также подтвердили, что в борьбе с новой инфекцией плитидепсин гораздо эффективнее используемого ремдесивира.

Группа американских ученых из Сан-Франциско и Нью-Йорка проводила исследования, в ходе которых выявила, что препарат плитидепсин (известный под торговым названием «Аплидин») в 27,5 раз эффективнее против SARS-CoV-2, чем ремдесивир, который используется для лечения новой инфекции. Результаты исследования опубликованы в в журнале Science 25 января.

Препарат плитидепсин производят из морских животных асцидий. Он получил распространение в 2000-х годах, в 2004 году его зарегистрировало Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в качестве препарата, помогающего при лечении множественной миеломы. В 2017 году ЕМА отозвало разрешение на продажу этого препарата в связи со множественными побочными эффектами. В 2020 году ситуация вновь изменилась, в октябре суд аннулировал это решение. Так, в Австралии плитидепсин местный регулятор одобрил в 2018 году, препарат назначают пациентам с множественной миеломой. Права на лекарство принадлежат испанской компании PharmaMar.

San Francisco Chronicle поясняет, что в отличие от других препаратов, плитидепсин воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации. Изначально исследования проводились на обезьянах и мышах, но затем их провели и на людях в Испании в рамках второго этапа. Препарат вводился 45 пациентам с COVID-19. По предварительным данным, он сократил сроки госпитализации: 81% пациентов были выписаны в течение 15 дней, тогда как обычно число выписанных за такой период составляет 47%.

«Это ингибитор фактора трансляции, то есть он не убивает вирус, а действует на компоненты клеточной трансляции и мешает вирусу. Насколько он эффективен и не вреден, покажут клинические испытания. В принципе, чем он не хорош: он действует на синтез белков, когда вы что-то портите в клетке, это не совсем хорошо. И тут, рассматривая подобного рода препараты, надо взвесить, больше они дают пользы или вреда», — прокомментировал данные исследования вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. В разговоре с РБК он подчеркнул, что то, насколько плитидепсин применим в борьбе с COVID-19, покажут дальнейшие испытания. «Оценивая разные препараты, о которых сейчас идет речь, надо иметь в виду, что все-таки вакцина против вирусов — это средство наиболее капитальное, наиболее эффективное», — добавил он.