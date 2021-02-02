Какие лекарства можно вернуть или обменять в аптеке? Отвечает Роспотребнадзор

На витринах в аптеках мы привыкли видеть объявление: "Товар обмену и возврату не подлежит". С одной стороны, это действительно так: "приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену". С другой, покупатель все же может вернуть товар, если обнаружит у него недостаток. Например, несовпадение серий или сроков годности на упаковке и блистере, отсутствие инструкции или наличие брака. В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае аптека должна принять или обменять препарат.

В Роспотребнадзоре напоминают о действующем законе об обмене и возврате лекарственных средств: "Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2463, приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену". Поэтому продавец юридически прав, когда отказывается принимать или обменивать аптечный товар. Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества. В случае, если лекарственные препараты или медицинские изделия окажутся недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан их принять.

Потребителя защищает соответствующий закон, согласно которому, если у товара выявлен недостаток, его можно заменить или обменять. Ориентируясь на ст. 18 Закона №2300-1 «О защите прав потребителей», покупатель имеет право заменить неподходящий товар на:

товар этой же марки (этих же модели и/или артикула);

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом стоимости;

потребовать соразмерного уменьшения цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление;

отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной за него суммы, при этом вернув товар с недостатками продавцу.

Все эти пункты относятся и к лекарственным препаратам. Недостатком лекарственных препаратов и медицинских изделий можно считать:

истекший на момент продажи срок годности;

отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке;

несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате;

отсутствие инструкции по применению препарата;

несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям;

наличие в упаковке брака: сколов, негерметичности, нечитаемой полиграфии.

Что делать, если товар ненадлежащего качества, а продавец отказывается принять его обратно или заменить на новый?

В этом случае необходимо составить претензию в свободной форме (в двух экземплярах) с просьбой вернуть или заменить товар. К претензии приложить само лекарство, кассовый или товарный чек, рецепт врача (если товар был приобретен по рецепту), показания свидетелей (если они имеются), гарантийный талон (при его наличии).

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На одном из экземпляров претензии продавец ставит свою подпись с указанием Ф.И.О., должность, дату и печать. Один экземпляр остается у покупателя.

При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее экземпляре отметку о приеме, эксперты Роспотребнадзора рекомендуют направить ее почтой с уведомлением и описью вложения, что позволит при обращении в суд или в управление Роспотребнадзора по Петербургу, подтвердить соблюдение претензионного порядка.

Важная деталь: при оформлении претензии обратите внимание на смысловую разницу слов "замена" и "обмен". Слово "замена" используется при требовании в отношении некачественного товара, слово "обмен" - при требовании в отношении качественного товара.

© Доктор Питер