Ученые назвали болезнь, повышающую риск смерти от ковида в 2,7 раза

У страдающих шизофренией риск умереть от COVID-19 почти в 2,7 раза выше, чем у не имеющих такого диагноза. К этому выводу пришли американские ученые после изучения медицинских записей более 26,5 тысяч жителей Нью-Йорка.

Ученые сравнили риски летального исхода от COVID-19 у пациентов с психическими расстройствами и у пациентов со здоровой психикой. Выяснилось, что у страдающих шизофренией вероятность умереть от коронавирусной инфекции примерно в 2,7 раза выше, а с аффективными расстройствами — в 1,1 раза выше, чем у не имеющих таких диагнозов. Связи между тревожными расстройствами и смертью от коронавируса исследователи не обнаружили. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, пишет РБК.

В рамках исследования ученые изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка с 3 марта по 31 мая 2020 года. Более трети из них (7 348 человек) заразились COVID-19. Из инфицированных коронавирусом выделили пациентов с психическими заболеваниями (999 человек) и разделили их на три группы — с шизофренией (75 человек), аффективным расстройством (564) и тревожным расстройством (360 человек). Исходы их заболевания сравнили с другими заразившимися ковидом, но без психических расстройств.

«По сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту», — отмечается в исследовании.