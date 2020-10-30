Психотерапевт: Если панически бояться заражения коронавирусом, то быстрее станешь его жертвой

Паническая боязнь заболеть ковидом может стать реальной причиной заражения новой инфекцией. По словам психотерапевта Игоря Салынцева, страх и паника понижают уровень иммунитета и делают человека более уязвимым для различных заболеваний.

"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, снижает уровень стойкости психики, а также обменные процессы в организме. Соответственно, иммунитет будет снижаться, а уязвимость к разным патологиям - усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной инфекции. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь", – рассказал психотерапевт в интервью радио Sputnik.

Чтобы снизить уровень тревожности, психотерапевт рекомендует черпать информацию из достоверных источников, перестать обращать внимание на слухи. Чем больше человек разбирается в проблеме, углубляясь в нее, тем меньше он боится в дальнейшем, уверен Игорь Салынцев.

Еще одна рекомендация от эксперта - записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она не только поможет защитить организм от болезни, но и снизит уровень тревожности.