Психотерапевт: Если панически бояться заражения коронавирусом, то быстрее станешь его жертвой

Психотерапевт: Если панически бояться заражения коронавирусом, то быстрее станешь его жертвой14:19, 25.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Паническая боязнь заболеть ковидом может стать реальной причиной заражения новой инфекцией. По словам психотерапевта Игоря Салынцева, страх и паника понижают уровень иммунитета и делают человека более уязвимым для различных заболеваний.
"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, снижает уровень стойкости психики, а также обменные процессы в организме. Соответственно, иммунитет будет снижаться, а уязвимость к разным патологиям - усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной инфекции. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь", – рассказал психотерапевт в интервью радио Sputnik.
Чтобы снизить уровень тревожности, психотерапевт рекомендует черпать информацию из достоверных источников, перестать обращать внимание на слухи. Чем больше человек разбирается в проблеме, углубляясь в нее, тем меньше он боится в дальнейшем, уверен Игорь Салынцев.
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Еще одна рекомендация от эксперта - записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она не только поможет защитить организм от болезни, но и снизит уровень тревожности.
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