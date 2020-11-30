Ловушки «антиковидного полиса»: Как страховщики зарабатывают на страхе перед коронавирусом

Страховой рынок мгновенно отреагировал на пандемию коронавируса. Полисы на случай заболевания или смерти от COVID-19 стали предлагать гражданам еще в марте — с начала распространения вируса. Но услуга оказалась мало востребованной — ежемесячно «от ковида» в России страхуется около 50 тысяч граждан. Учитывая масштабы всего рынка, это капля в море, рассказали «Доктору Питеру» во Всероссийской союзе страховщиков.

Только деньги, а не лечение

Почти полмиллиона граждан России застраховались от коронавируса с начала пандемии. Объем собранной страховыми компаниями премии составил 1,6 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов. Выплаты по таким страховкам немногим превысили 109 миллионов рублей — то есть страховщики уже неплохо заработали на страхе людей перед коронавирусом.

«Антиковидный» полис это не медицинская страховка, никакого лечения его обладателю получить не удастся. Если диагноз подтвердится, застрахованный получит только денежные выплаты. В России диагностика и лечение от коронавируса полностью покрываются полисами ОМС и ДМС. Поэтому не совсем ясно, зачем покупать страховку от отдельно взятого заболевания, когда есть болезни, смертность от которых выше? По сути страхование от коронавируса — это аналог страхования жизни, но с покрытием только одного риска (заболевание COVID-19).

- Страховки на случай смерти, инвалидности, каких-то критических заболеваний существуют десятки лет и являются классическим направлением в страховании жизни, - объясняет Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков. - Страхование на случай именно COVID-19 выглядит немного странным, потому что коронавирус хоть и массовое заболевание, не относится к критическим: онкология и сердечно-сосудистые заболевания наносят человеческой популяции гораздо больший ущерб, чем ковид. С другой стороны, COVID-19 вызвал огромный резонанс во всем мире, поэтому нестандартность ситуации породила по сути нестандартный продукт страхования.

Положительный тест — не доказательство

- Спрос появился в марте, когда все было еще очень неопределенно — никто толком не знал, насколько опасен вирус, как долго продлится эпидемия, - рассказывает страховой брокер Сергей Бровкин. - Многие еще планировали поездки, покупали билеты, и чтобы застраховать себя от рисков, покупали полис от COVID-19. По-настоящему интерес появился в сентябре, во вторую волну пандемии. Люди боятся, что к ним не придет врач, не хватит денег на лекарства, не удастся сделать тест… Но назвать его бешеным, я не могу. У людей нет лишних денег, чтобы оплачивать такие страховки.

В Петербурге страховые полисы на случай заболевания COVID-19 предлагают многие компании. Условия и цены у всех разные. Стоимость страхового полиса варьируется от 1500 рублей до 10 тысяч. У одних страховки покрывают каждый день болезни, у других деньги выплатят только в случае госпитализации (нахождение в стационаре от 300 до 1000 рублей в день, в реанимации - от 450 до 1500 рублей) или летального исхода (от 500 тысяч до двух миллионов рублей). Многие обещают страховую выплату в размере 10 тысяч рублей за сам факт установления диагноза «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Правда, чтобы рассчитывать на нее, одного положительного теста на ковид мало, во всех страховых компаниях, куда обратился «Доктор Питер», требуют еще и заключение врача или выписку из истории болезни с обязательным указанием, что поставлен диагноз COVID-19. «Это обязательное условие, - подчеркнули в одной страховой компании. -Нам нужно подтверждение от врача, что застрахованный имел штамм SARS-CoV-2».

При обнаружении коронавируса заболевшему клиенту с полисом страховщики обещают целый спектр услуг - телемедицинские круглосуточные консультации, тест на коронавирус в лабораториях Петербурга, психологическую поддержку, а также помощь в поиске и заказе лекарств. Предлагаются даже семейные программы — вместе с родителями страхуют детей от одного года.

Интересно, что «группа риска» по ковиду — пожилые люди старше 65 лет - купить страховку не смогут. В некоторых компаниях возрастной ценз, вообще, до 60 лет.

Поводы для отказа в выплате

- В страховке от ковид есть нюансы, которые позволяют отказать в выплатах застрахованному лицу, - рассказывает страховой брокер Сергей Бровкин. - Всегда нужно внимательно читать договор. Например, мало кто обращает внимание, что действие полиса наступает через 5, а то и 15 дней после оформления страховки. Это сделано специально для того, чтобы страховкой не смог воспользоваться человек, который уже заболел коронавирусом. С другой стороны, здесь есть риск в том, что некоторые, заболев, будут специально ждать, когда заработает страховка, не обращаясь к врачу,— а это значит, что будет потеряно драгоценное время, не оказана вовремя медицинская помощь... Также стоит помнить, что страховка покроет только один страховой случай. Если вы повторно заболеете ковидом в течение года, то никаких денег вы уже не получите. Еще один момент — в случае отказа от госпитализации, или если пациента отправят на амбулаторное лечение, так как в больнице не хватит мест, выплаты он тоже не получит. Кроме того, в некоторых компаниях аннулируют договор, если вы покинете пределы России — в этом случае страховка действует только при условии, что за границу вы путешествовать не будете.

В некоторых страховых компаниях нужно подтвердить, что за последние два года человек не находился на больничном более трех недель подряд из-за острой респираторной инфекции или гриппа. Если анкета подписана, а позднее выяснится, что это не так, в выплате могут отказать.

Также практически все страховщики откажут в выплате, если докажут факт умышленного заражения коронавирусом или если он получен в местах лишения свободы.

По данным Центробанка, страховые компании отказали по 13% из 2690 заявлений на выплаты - коронавирус в тех случаях не подтвердился. ЦБ еще летом делал предупреждение страховщикам, говоря, что в некоторых случаях договоры содержат взаимоисключающие положения, из-за которых клиент может получить отказ в выплате или отсрочку по компенсации. Например, эпидемия подпадает под определение форс-мажорной ситуации, которая дает право страховщику не покрывать риски, но в стандартном пункте страховщики забывают сделать исключение для заражения COVID-19.

Отношение к этой страховке у самих участников рынка очень разное. Одни называют «ковидные полисы» удачным рекламным ходом, другие считают, что это безнравственно — ведь, если человек умрет не от коронавируса, а от сопутствующего заболевания, то никаких выплат его семья не получит.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер