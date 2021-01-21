Роспотребнадзор: Заразившимся COVID-19 после первой прививки вторая не потребуется

Эксперт Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что если пациент заразился коронавирусом после первой прививки, то следующая доза может и не потребоваться. Заболевшему через 3-6 месяцев рекомендуется измерить уровень антител, только после этого можно будет решить, нужна ли дальнейшая вакцинация.

Заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству" сообщила, что не нужно вводить второй компонент вакцины от коронавируса, если человек заразился им после первой прививки: «По регламентирующим вакцинацию документам в настоящее время переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником", ни "ЭпиВакКороной"».

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов добавил, что если по какой-либо причине пациент пропустил день, в который ему должны были вводить второй компонент вакцины, то он может привиться позже - максимальный интервал составляет 6 недель.

"На самом деле мы должны придерживаться общепринятого коридора 14-21 день (между первой и второй вакцинацией), но вместе с тем нужно продолжать вакцинацию, потому что по опубликованным к настоящему моменту зарубежным данным, интервал может быть максимально до шести недель перерыва. Затем вводится вторая доза, и все идет по обычному сценарию. Поэтому еще раз подчеркиваю, 14-21 день - "золотой стандарт", но до шести недель возможен перерыв", - пояснил он.