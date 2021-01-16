Ученые объяснили, зачем надо прививаться тем, кто уже переболел ковидом

Стоит ли делать прививку тем, кто уже перенес COVID-19? Если отвечать на вопрос одной фразой, то - да, стоит. Директор Института эпидемиологии Василий Акимкин частично пояснил этот утвердительный ответ на днях, сообщив, что иммунитет у переболевших держится лишь от 3 до 5 месяцев.

Эксперты из института Джона Хопкинса в американском Балтиморе в целом подтверждают выводы российских ученых, но дают чуть более оптимистичный прогноз. Иммунитет на все известные коронавирусные инфекции такого рода, напоминают они, обычно сохраняется от полутора лет до двух. А затем вы снова становитесь уязвимыми для инфекции. В пример можно привести всем нам знакомый грипп, которым многие болеют едва ли не каждый год.

«Мы советуем всем переболевшим прививаться, поскольку даже после перенесенной болезни человек может быть уязвим для инфекции», - говорит профессор Бейрер из школы общественного здоровья в Балтиморе.

Все потому, что наше тело использует очень простую стратегию для борьбы с такого рода вирусами. И эта стратегия не оказывает серьезного влияния на память нашей иммунной системы, - добавляет доктор Грег Поланд из клиники Мэйо. - А те, кто переболел COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, рискуют вообще остаться без иммунитета к вирусу.

Впрочем, ученые во всем мире продолжают изучать и спорить на темы иммунной реакции и на болезнь, и на вакцину. Сегодня десятки тысяч пациентов участвуют в исследованиях по всему миру.

В одном из последних, кстати, сообщается, что в крови переболевших коронавирусом спустя 8 месяцев ученые обнаружили стабильный уровень иммунных клеток. Именно они, теоретически, должны организовать иммунную защиту организма от будущих подобных инфекций. И именно благодаря им количество повторно заболевших ковидом пока невелико. Такие данные со ссылкой на австралийских ученых приводит журнал Science Immunology.

© Доктор Питер