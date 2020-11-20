Медработники красных зон смогут получить бесплатных нянь для своих детей

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил проект под названием «Профессиональные няни – детям». На бескорыстную помощь могут рассчитывать медицинские работники красных зон и те, кто работает с ковидными пациентами в поликлиниках. Чтобы вызвать няню, нужно позвонить на горячую линию #МыВместе или оставить заявку через мобильное приложения «ОНФ. Помощь».

Проект ОНФ «Профессиональные няни – детям» запущен в восьми регионах РФ. На бескорыстную помощь и заботу о своих детях могут рассчитывать медицинские работники красных зон и те, кто работают с ковидными пациентами в поликлиниках. 300 нянь уже прошли курс обучения и готовы совершенно бесплатно присматривать за детьми.

«Маме ребенка приятно, что с ним не просто кто-то присутствует, а с ним занимаются, играют, развивают его. Хочется, чтобы родители не переживали, а знали, что их ребенок – в надежных руках», – рассказала Людмила Смирнова. Она прошла курс для нянь и теперь присматривает за детьми медработников.

«Работают 10 региональных центров профессионального обучения и сертификации нянь. Обучение прошли уже более 300 нянь. Из них 160 – вошли в национальный реестр сертифицированных нянь. Они подтвердили не только свой уровень образования, но и соответствие тем требованиям, которые предоставляет профессиональный стандарт», – рассказал эксперт ОНФ Сергей Рыбальченко.

Он пояснил, что няни могут сопровождать ребенка из детского сада или школы, а также просто побыть с ребенком, пока его мама работает. Добровольцы проходят обучение и получают сертификат, который позволяет им работать с детьми.

Чтобы пригласить няню, медработнику нужно позвонить на горячую линию #МыВместе или оставить заявку через мобильное приложения «ОНФ. Помощь».