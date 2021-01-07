В петербургских поликлиниках записывают на вакцинацию от коронавируса. Она станет «массовой» в феврале

Запись на вакцинацию в поликлиниках сформирована уже на 1-2 недели, остальных записывают в лист ожидания. Об этом «Доктору Питеру» рассказали в комитете по здравоохранению. Напомним, вчера председатель комитета Дмитрий Лисовец сообщил, что массовая вакцинация, о которой говорил Владимир Путин, начнется только в феврале.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подписал проект постановления правительства Петербурга, по которому в городе вдобавок к открытым 70 прививочным пунктам присоединяются еще 50: 26 - государственных, 24 - частных и федеральных. Они уже лицензированы и могут начинать вакцинацию.

Вчера он сообщил в прямом эфире, что к концу января информационная система будет готова к тому, чтобы петербуржцы могли записываться на прививку через сайт госуслуг. И к этому времени город ожидает получения около 80 тысяч доз вакцины.

Однако «немассовая» вакцинация в Петербурге продолжается. В комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» рассказали, что запись возобновлена. Но во многих пунктах на 1-2 недели она сформирована, и остальные направляются в отложенную запись: формировать ее на месяцы вперед нецелесообразно — к моменту, когда появится возможность сделать прививку записавшиеся могут не прийти.

Записаться на прививку можно на горздраве («Здоровье петербуржца») или по телефону, указанному поликлиникой. В комздраве говорят, что записывают всех обратившихся, не требуя ни петербургской прописки, ни прикрепления к конкретному медучреждению. Единственное важное условие — российское гражданство, иностранцам отказывают. Записывают, если в конкретном прививочном пункте есть талоны. Например, в Колпино в поликлинике может быть меньше желающих вакцинироваться, чем в Адмиралтейском или Центральном районах, поясняют в комздраве.

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