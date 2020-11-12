В "серой" зоне: Врач объяснил, когда лучше всего прививаться от COVID-19

По словам вирусологов, россиянам, уже переболевшим коронавирусом, нужно делать прививку, когда антитела достигнут показателя "серой зоны" - это особая отметка в тесте на COVID-19. После болезни наличие антител нужно проверять раз в полтора месяца, а при их высоком показателе лучше воздержаться от прививки.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов объяснил, что идеальное время для вакцинации переболевших коронавирусом можно определить по особой отметке. Производители тестов на антитела используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех есть показатель, который называется "серой зоной".

«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда перенесенная инфекция послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — объяснил эксперт информагентству URA.RU.

Чтобы не упустить период, когда нужно ставить прививку, проверять наличие антител надо раз в полтора месяца. Пока у пациента высокий уровень антител, вакцинироваться не стоит - прививка может оказаться неэффективной.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил, что уже перенесший новую инфекцию пациент и вакцинировавшийся в равной степени защищены от заражения.

"Ведь вакцинация — это фактически лишь имитация заражения вирусом. Если у человека есть значительный титр антител, превышающий пороговое значение в 3-4 раза, он защищен никак не меньше, чем тот, кто прошел вакцинацию. Ну, а измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть еще и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелирует с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшим", - пояснил Нетесов.