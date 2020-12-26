В Колпино завершается строительство корпуса за 4 млрд рублей. Но пациентов с ковидом госпитализировать туда не будут

В Колпино завершается строительство корпуса за 4 млрд рублей. Но пациентов с ковидом госпитализировать туда не будут15:34, 26.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Колпино завершен первый этап строительства лечебно-диагностического корпуса больницы №33, который строили 7 лет. Он рассчитан на 273 койки, в нем 13 операционных и реанимация. В корпус переведут "пациентов из терапевтического стационара, а их места займут больные с ковид", сказал Александр Беглов.
В эту субботу губернатор Александр Беглов приезжал в новый корпус городской больницы №33 - этот первый этап строительства спустя 7 лет, наконец, завершен, корпус обещают открыть в ближайшее время.
"В июле строительные работы были активизированы, чтобы увеличить койки для больных с ковид. Сегодня корпус практически готов. На строительство и оснащение оборудованием нового корпуса из городского бюджета выделено 4,1 млрд рублей, из них почти полтора миллиарда – на оборудование. Оно предназначено для оказания высокотехнологичной помощи, которая необходима очень многим. Поэтому было принято решение перевести в новый корпус пациентов из терапевтического стационара. В свою очередь, их места в ближайшее время займут больные с ковид», - сообщил губернатор.
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Корпус рассчитан на 273 койки, в нем - 13 операционных и реанимация. Как отметил главный врач больницы № 33 Сергей Журавлев, в новом корпусе разместится региональный сосудистый центр с травматологическим отделением 1-го уровня.
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С апреля количество инфекционных коек в городе увеличилось более чем в 10 раз - сейчас их около 12 тысяч. Стоит задача максимально сохранить стационары для оказания плановой помощи, напомнил губернатор. Коечный фонд увеличивается за счет развития временного госпиталя в Ленэкспо и открытия новых корпусов-трансформеров.
© Доктор Питер
Сметы на строительство и оборудование за 7 лет в студию ! Или как "Украли пирог- дали нищему корку от него и рапортуем ?".
7 лет назад планировалось сдать корпус больницы №331 декабря 2015 г., т. е. примерно через 2 года после принятия решения. С тех пор прошло более 5-ти лет (!), но корпус еще не сдан "из-за неоднократного нарушения сроков возведения объекта подрядчиками". Здорово! Как это по-нашему! А кто виноват? А никто, так, всякие там - "неоднократные нарушения..."!