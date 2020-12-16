«Всё под завязку». Федеральные клиники Петербурга морально готовы открывать койки под ковид, но не до бесконечности

Сегодня НМИЦ им. Алмазова открыл под прием коронавирусных пациентов дополнительные 150 коек - скорые начали доставлять горожан на улицу Маяковского во второй половине дня. Остальные федеральные клиники города, задействованные в оказании помощи петербуржцам с COVID-19, пока сохраняют коечный «статус-кво» и ждут решения Минздрава, но говорят: «Работаем на пределе».

Два дня назад губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что направил обращение в адрес правительства России о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом.

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Петербуржцев с COVID-19 теперь ждут и в клинике на Маяковского

Как сообщили «Доктору Питеру» в Центре им. Алмазова, уже сегодня, 23 декабря, мощность клиники для оказания помощи петербуржцам с коронавирусной инфекцией увеличилась до 380 коек – центр открыл дополнительно 150 коек на площадке Института им. Поленова на улице Маяковского. Напомним, для помощи горожанам с ковидом уже были развернуты 230 коек (еще 20 коек для жителей Ленобласти) в клинике на проспекте Пархоменко – она открылась 9 декабря и сейчас полностью заполнена.

- На Пархоменко все койки заполнились в течение первых 2-3 дней и до сих пор так. Как только выписывают одних пациентов, сразу поступают новые, - рассказали нашему изданию в пресс-службе НМИЦ им. Алмазова.

В первую волну центр задействовал в общей сложности под ковид 500 коек для пациентов из Петербурга и Ленобласти - на площадках на улицах Аккуратова и Маяковского. Как сообщили «Доктору Питеру» в пресс-службе центра, открытия новых коек в ближайших планах НМИЦ пока нет.

Первый мед работает на пределе

В ПСПбГМУ им. Павлова с начала ноября задействованы 250 коронавирусных коек. По словам ректора медвуза Сергея Багненко, всё полностью занято, но открытие дополнительных коек зависит от решения Минздрава.

- Для этого должен быть приказ Минздрава, но его пока нет. Де-факто у нас 250 коек – в сутки выписываем по 25-30 пациентов и столько же принимаем. Заполнили их буквально в первые дни работы - потребовалось даже по просьбе города добавить к 200 открытым койкам еще 50. Сейчас тоже полная загрузка. К нам же поступают тяжелые пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке – их нельзя просто положить в коридоре, а надо всех обеспечить полноценным лечением. Поэтому бывает принимаем и чуть больше, но за счет увеличения оборачиваемости койки. Если раньше до суток уходило, чтобы перестелить-убрать, то сейчас 1-2 часа и ложится новый пациент, - рассказал Сергей Багненко.

Сколько еще коек развернет Первый мед, пока под вопросом. По словам ректора, речь идет о 50-60, но этого может оказаться мало. Между тем, клиника уже работает на максимуме и надеется, что не придется приостанавливать оказание других видов помощи.

- Пока работаем без ущерба для других видов помощи, но мы вышли «на предел», - объясняет Сергей Багненко. - Если увеличивать количество коронавирусных коек, то надо не на 50-60, а сразу на 150-200, при этом «выключать» другие корпуса. Мы готовы действовать так, как прикажет министерство вместе с городом, и понимаем всю ответственность. Но надеемся, что хватит открывающихся мощностей в 33-й больнице, Госпитале для ветеранов войн, Ленэкспо, - сказал ректор ПСПбГМУ им. Павлова.

Красная зона Центра им. Соколова заполнена «под завязку»

В Северо-западном окружном медицинском научно-клиническом центре им. Соколова (бывшая МСЧ-122) развернуто 310 коек в красной зоне и 110 - в зеленой (там продолжают выполнять плановые операции и проводить химиотерапию пациентам с онкологическими заболеваниями). 30 коек - обсервационные.

- Сначала мы открыли 300 коек для инфицированных пациентов. Потом добавили еще 10. Но больница заполнена «под завязку», поэтому, когда к нам доставляют наш так называемый прикрепленный контингент с ковидом, мы вынуждены добавлять койки. Например, сейчас у нас в красной зоне 320 пациентов. Больше принять мы физически не можем, - рассказал «Доктору Питеру» президент центра Яков Накатис.

В СЗГМУ им. Мечникова готовы открыть еще 86 коек, если станет совсем тяжко

СЗГМУ им. Мечникова около двух месяцев принимает коронавирусных пациентов на 178 койках – они открыты в двух лечебных корпусах на Пискаревском проспекте. В медвузе говорят, что готовы развернуть еще, но «придется серьезно потесниться».

- Сейчас все койки заполнены. Перегруз бывает, но редко. Чтобы не отказывать пациентам, которых привозит скорая, у нас внутри занятых корпусов есть резервные места. Теоретически, если городу будет тяжко и все резервы будут исчерпаны, можем задействовать еще один корпус. Мы готовы к 30 декабря расшириться до 220 коек (+42 койки), а после праздников – до 264 (еще +44). Но опять же, если это согласует наш учредитель (Минздрав), - сказал «Доктору Питеру» Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им. Мечникова. – Но 264 – это максимум, столько же было и в первую волну. Даже если мы эти койки откроем, нам придется серьезно потесниться, потому что надо задействовать дополнительно реаниматологов других профилей, других врачей. А больше открыть мы не сможем – нет оборудованных соответствующим образом корпусов. Чтобы перестраиваться в авральном порядке, как весной, потребуется не менее двух месяцев. Но надеюсь, до этого не дойдет. Надо же лечить пациентов и с другими тяжелыми заболеваниями, от которых умирают не меньше, чем от коронавируса.

У НИИ фтизиопульмонологии резерва нет

В НИИ фтизиопульмонологии под помощь ковидным пациентам заняты сегодня 67 койки, хотя официально открыта 41.

- Надо было быстрее открываться, поэтому открыли 41 койку на площадке на Лиговском проспекте – столько же у нас было задействовано в первую волну. На совещании с Минздравом в Смольном было достигнуто соглашение о выделении 55 коек, но меньше 61 пациента у нас и сейчас не бывает. Только в первый день привезли 59 человек, - рассказал «Доктору Питеру» директор НИИ фтизиопульмонологии, главный хирург Петербурга Петр Яблонский.

По словам Петра Яблонского, резервов у клиники больше нет.

- Историческое здание не позволяет нам разместить большее число пациентов с соблюдением всех рекомендованных правил и норм. Максимум можем взять 70 человек. И всё.

Пациенты пошли сплошь тяжелые

Если в первую волну в больницы часто отправляли и с легким течением болезни, то сейчас в основном везут тяжелых.

- Очень тяжелые пациенты. И не только пожилые, но и молодые, - говорит ректор Первого меда Сергей Багненко. – Сейчас спасаем 38-летнего мужчину – и ИВЛ проводили, и ЭКМО, и вирус уже не определяется вторую неделю, а воспалительное поражение легких такое, что они не работают. Ищем донора, готовимся к трансплантации. Всё применяем – плазму, антицитокиновые препараты, противовирусные и не всегда можем спасти. Если в первую волну летальность у нас была 5,2%, то сейчас за полтора месяца работы в ковиде - 7,2%. Это, конечно, меньше, чем в среднем по России и по городу, но она выросла по сравнению с весной.

По словам Петра Яблонского, растет число пациентов с коморбидными состояниями (сопутствующими патологиями).

- Мы уже провели операции по стентированию двум пациентам с подтвержденным коронавирусом и инфарктом. Поступает очень много пожилых, с деменцией, которых иногда сложно куда-то выписать, что тоже затормаживает оборот койки. Одного, к примеру, недавно перевели в психоневрологический интернат. Прошла «романтика» красных зон, всё превратилось в одну тяжелую повседневную работу. Персонал у нас высококвалифицированный, но им приходится тяжело. На обходе увидел, как три девочки-медсестры пытаются накормить внушительной комплекции пациента с деменцией. Не получалось, пока не пришел санитар Саша – его присутствие действует на дедушку умиротворяюще. Весь сопутствующий туберкулез тоже везут к нам, но таких пациентов единицы - для них создан отдельный бокс, - рассказал Петр Яблонский.

Справка

Итого на сегодня в федеральных клиниках города для петербуржцев с коронавирусной инфекцией и пневмониями перепрофилированы 1207 коек. Помощь заболевшим оказывают в ПСПбГМУ им. Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии и Педиатрическом университете (40 коек).

Город также увеличивает мощности своих клиник – до конца года планируют более чем на полторы тысячи коек. Накануне в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили, что для приема пациентов подготовлен еще один павильон временного госпиталя в «Ленэкспо» - №8. Он рассчитан на 474 койки, к каждой подведен кислород. Но своего реанимационного отделения там нет - в случае ухудшения состояния пациентов будут переводить в павильон №5, где развернуты 15 коек реанимации. В Смольном уточняли, что в ближайшее время в «Ленэкспо» дополнительно будут открыты еще 680 коек в корпусах №1, 2, 3. В общей сложности до конца года на территории выставочного комплекса собираются развернуть около 1,5 тысяч коек.

В пятницу, 25 декабря, планируется открыть новый стационар-трансформер на базе Госпиталя для ветеранов войн – там будут развернуты 405 инфекционных коек, в том числе 15 реанимационных.

Также до конца года для ковидных пациентов обещали открыть новые корпуса 33-й больницы в Колпино и больницы Святителя Луки.

Надежда Крылова

© Доктор Питер