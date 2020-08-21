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Сотрудники «частных медклиник» «развели» сотни пензенцев, пугая тяжелыми заболеваниями. Теперь будут сидеть

17:34, 22.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Сеть так называемых международных медицинских клиник «Европа» обманывала не только жителей Пензы, но и Арзамаса более двух лет. Пока не привлекла внимание прокуроров.

Сотрудники &laquo;частных медклиник&raquo; &laquo;развели&raquo; сотни пензенцев, пугая тяжелыми заболеваниями. Теперь будут сидеть
Фото: pixabay.com

 Схема способа отъёма денег у граждан, приносившая солидный доход, в общем-то, далеко не нова. Вначале сотрудники call-центра приглашали граждан на бесплатную медицинскую диагностику в эти «клиники».  

Там согласившиеся пациенты «обследовались», по результатам им диагностировали смертельно опасные заболевания. Но местные «специалисты» брались лечить и их, правда за кругленькую сумму.  И предлагали незамедлительно оформить кредит на лечение, ведь тянуть с ним абсолютно нельзя.

Многих клиентов «медцентров»  почему-то совсем не смущало то, что диагностика выполняется не на медоборудовании, а на тренажерах фитнесс-центров. Во всяком случае, в уголовном деле сообщается о 800 потерпевших. Они расстались в общей сложности, с 40 миллионами рублей, чтобы «поправить» здоровье.

Как сообщает Генпрокуратура, на скамью подсудимых отправятся 14 «сотрудников» этих «медцентров».

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© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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