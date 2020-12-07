Новосибирскую вакцину от COVID-19 предложили испытать и производить в Белоруссии

Новосибирскую вакцину от COVID-19 предложили испытать и производить в Белоруссии18:42, 07.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Россия рассчитывает на сотрудничество с Беларусью в вопросах испытания и производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор", заявил 7 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Замглавы российского внешнеполитиеского ведомства подчеркнул, что Беларусь станет первой страной, которая получит вакцину "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи и может рассчитывать на препарат, также зарегистрированный в РФ как вакцина от нового коронавируса, но произведенный центром «Вектор» .
"Сто белорусских добровольцев участвовали в клинических исследованиях "Спутника V". Сейчас прорабатываем совместное производство этой вакцины в Беларуси. Думаю, мы продолжим такое сотрудничество и в отношении "ЭпиВакКороны", - сказал Андрей Руденко.
Напомним, в конце ноября первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона», всего в испытаниях примут участие 150 человек пенсионного возраста. Сейчас идет набор добровольцев старше 18 лет для участия в пострегистрационных исследованиях. Всего планируют набрать 3 тысячи человек. После того, как ученые получат результаты исследований в этой группе, решится вопрос о дальнейшем наборе добровольцев. Минздрав зарегистрировал эту вакцину в августе.
© Доктор Питер
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