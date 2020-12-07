Новосибирскую вакцину от COVID-19 предложили испытать и производить в Белоруссии

Россия рассчитывает на сотрудничество с Беларусью в вопросах испытания и производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор", заявил 7 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Замглавы российского внешнеполитиеского ведомства подчеркнул, что Беларусь станет первой страной, которая получит вакцину "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи и может рассчитывать на препарат, также зарегистрированный в РФ как вакцина от нового коронавируса, но произведенный центром «Вектор» .

"Сто белорусских добровольцев участвовали в клинических исследованиях "Спутника V". Сейчас прорабатываем совместное производство этой вакцины в Беларуси. Думаю, мы продолжим такое сотрудничество и в отношении "ЭпиВакКороны", - сказал Андрей Руденко.

Напомним, в конце ноября первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона», всего в испытаниях примут участие 150 человек пенсионного возраста. Сейчас идет набор добровольцев старше 18 лет для участия в пострегистрационных исследованиях. Всего планируют набрать 3 тысячи человек. После того, как ученые получат результаты исследований в этой группе, решится вопрос о дальнейшем наборе добровольцев. Минздрав зарегистрировал эту вакцину в августе.

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