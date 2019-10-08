Петербургский кардиолог рассказал, когда женщины рискуют умереть после перенесенного инфаркта больше мужчин

Канадские ученые опубликовали результаты исследования, в которых изучали риски сердечной недостаточности и летальных исходов у мужчин и женщин после перенесенного инфаркта. Они говорят о том, что поступающие на госпитализацию женщины с инфарктом умирают чаще мужчин, и риски летального исхода через 1-5 лет после инфаркта тоже были выше.

В исследование Circulation был включены 45 тысяч канадцев, у которых случился инфаркт в 2002 — 2016 годах, 31% из них — женщины, средний возраст которых был 72 года. Их сравнивали с мужчинами: средний возраст — 61 год. При этом, оговаривается, что женщины реже мужчин проходили ангиографию и чаще страдали от сопутствующих патологий.

Действительно ли, женщины настолько больше рискуют умереть от сердечной недостаточности после инфаркта, что даже превзошли по степени этого риска мужчин, как утверждается в исследовании канадских ученых? «Доктор Питер» попросил прокомментировать его результаты Елену Курникову, к.м.н., кардиолога, руководителя регионального сосудистого центра Городской больницы №26.

- Проведенное исследование из-за особенностей наблюдавшихся пациентов не позволяет делать такие однозначные выводы. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, это существенные различия в возрасте между группой мужчин и женщин. Так, в исследовании они достигали 11 лет (!) – у мужчин средний возраст составил 61 год, а у женщин 72 года. Известно, что возраст - независимый фактор риска развития сосудистых катастроф, неблагоприятного исхода сердечно-сосудистых событий – инфаркта и инсульта. Во-вторых, у женщин была выше частота и среднее количество сопутствующих заболеваний, наличие которых тоже ухудшает течение инфаркта миокарда и ухудшает прогноз. И конечно, очень важно то, что женщинам реже выполнялась коронарная ангиография, которая позволяет оценить изменения артерий сердца и выбрать оптимальный способ восстановления его кровоснабжения – стентирование коронарных артерий или коронарное шунтирование. Именно такой, более консервативный подход к лечению у женщин, послужил причиной худших результатов в краткосрочном и отдаленном периоде. Поэтому говорить о том, что женщины умирают от сердечной недостаточности после перенесенного инфаркта чаще мужчин на основании такого исследования не совсем корректно.

Но правда в том, что в развитии сердечно-сосудистых проблем у женщин возраст играет важную роль. Так до 50-55 лет, а точнее — до наступления менопаузы они меньше мужчин рискуют заболеть инфарктом или инсультом, поскольку от активного развития атеросклероза их «защищают половые гормоны» — эстрогены. После менопаузы их количество критически сокращается и риски развития сосудистых заболеваний практически уравниваются с мужчинами. То есть, они, как и мужчины, остаются без естественной защиты. Но, как поясняет Елена Курникова, если женщина курит в доменопаузальном возрасте, то эстрогенная защита не помогает — риски заболеть не зависят от пола. Если продолжает курить и после менопаузы, то риски умереть от инфаркта или инсульта у нее оказываются выше, чем у мужчин.

С менопаузой связана и другая причина сосудистого риска — женщина начинает активно набирать вес. А с ним растет артериальное давление, снижается физическая активность. Оба эти фактора влияют на развитие атеросклероза — основной причины инфаркта и инсульта.

- То есть, да, у женщины с возрастом есть риски, которые угрожают ее здоровью и могут стать причиной летального исхода, как и у мужчин. Но для обоих полов их нужно оценивать в комплексе, по международной шкале SCORE, в которой учитываются индивидуальные характеристики: от пола и возраста до уровня артериального давления и холестерина, а также образа жизни и других факторов, - подчеркивает кадиолог.

Ирина Багликова

© Доктор Питер