Петербургских ординаторов отправили в Карелию бороться с пандемией.  В Петрозаводске ждут вторую группу молодых врачей

В медучреждениях Петрозаводска начали работать 10 ординаторов медвузов Петербурга, своих врачей республике не хватает.

Как сообщает сайт правительства республики, 1 декабря молодые специалисты из Петербурга направлены в лечебные учреждения Петрозаводска, которые испытывают наибольший дефицит кадров. Это городские поликлиники №1 и №4, в которых много врачей оказались на больничном.

Все приехавшие из Северной столицы ординаторы уже имеют опыт работы с инфекцией COVID-19, и по планам будут работать в столице Карелии до 30 декабря. В ближайшее время в республике ждут прибытия из Санкт-Петербурга еще 8 специалистов. Независимо от специализации они будут замещать карельских врачей на терапевтических участках, выезжать на дом к пациентам с подозрением на COVID-19 и к инфицированным пациентам.

Петербуржцев разместили в санатории «Марциальные воды» и организовали двухразовое питание.

© Доктор Питер