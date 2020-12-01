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Петербургских ординаторов отправили в Карелию бороться с пандемией.  В Петрозаводске ждут вторую группу молодых врачей

14:33, 01.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В медучреждениях Петрозаводска начали работать 10 ординаторов медвузов Петербурга, своих врачей республике не хватает.

Петербургских ординаторов отправили в Карелию бороться с пандемией. &nbsp;В Петрозаводске ждут вторую группу молодых врачей

Как сообщает сайт правительства республики, 1 декабря молодые специалисты из Петербурга направлены в лечебные учреждения Петрозаводска, которые испытывают наибольший дефицит кадров. Это городские поликлиники №1 и №4, в которых много врачей оказались на больничном.

Все приехавшие из Северной столицы ординаторы уже имеют опыт работы с инфекцией COVID-19, и по планам будут работать в столице Карелии до 30 декабря. В ближайшее время в республике ждут прибытия из Санкт-Петербурга еще 8 специалистов. Независимо от специализации они будут замещать карельских врачей на терапевтических участках, выезжать на дом к пациентам с подозрением на COVID-19 и к инфицированным пациентам.

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Петербуржцев разместили в санатории «Марциальные воды» и организовали двухразовое питание.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

Я бабу Ягу не отдам в другой регион, а они ординаторами разбрасываются. Авангард нашей молодёжи пусть сидит в дому, сохранней будет.

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