Петербургских ординаторов отправили в Карелию бороться с пандемией.  В Петрозаводске ждут вторую группу молодых врачей

Петербургских ординаторов отправили в Карелию бороться с пандемией. В Петрозаводске ждут вторую группу молодых врачей14:33, 01.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В медучреждениях Петрозаводска начали работать 10 ординаторов медвузов Петербурга, своих врачей республике не хватает.
Как сообщает сайт правительства республики, 1 декабря молодые специалисты из Петербурга направлены в лечебные учреждения Петрозаводска, которые испытывают наибольший дефицит кадров. Это городские поликлиники №1 и №4, в которых много врачей оказались на больничном.
Все приехавшие из Северной столицы ординаторы уже имеют опыт работы с инфекцией COVID-19, и по планам будут работать в столице Карелии до 30 декабря. В ближайшее время в республике ждут прибытия из Санкт-Петербурга еще 8 специалистов. Независимо от специализации они будут замещать карельских врачей на терапевтических участках, выезжать на дом к пациентам с подозрением на COVID-19 и к инфицированным пациентам.
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Петербуржцев разместили в санатории «Марциальные воды» и организовали двухразовое питание.
© Доктор Питер
Я бабу Ягу не отдам в другой регион, а они ординаторами разбрасываются. Авангард нашей молодёжи пусть сидит в дому, сохранней будет.