Звонки в поликлиники с мобильного станут бесплатными. Но только на два месяца

В декабре 2020 года и январе 2021-го все звонки с мобильных телефонов в поликлиники обещают сделать бесплатными. Власти уже заключили соглашение со всеми операторами в РФ.

В ближайшие два месяца все звонки в поликлиники будут бесплатными. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений сделать эти номера бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут тарифицироваться», - цитируют РИА Новости.

Также сегодня стало известно, что в России ввели единый номер, по которому можно получить информацию о коронавирусе. По словам Дмитрия Чернышенко, единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — в поликлиники, на станции скорой помощи или в другие службы.