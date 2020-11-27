Глава Минздрава подтвердил случаи повторного заражения коронавирусом в России

Повторные случаи заражения коронавирусной инфецией в России есть. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Еще три дня назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ни одного достоверно подтвержденного повторного случая COVID-19 в стране не было.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России были зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом.

«Есть, они были опубликованы», - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости о повторных заражениях.

Между тем, на этой неделе главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила журналистам, что у специалистов «нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение». В мире же, по данным главы Роспотребнадзора, всего описано только 24 случая повторного заражения коронавирусом. Ранее главный санитарный врач Ленобласти сообщала, что в регионе были зарегистрированы повторные случаи, но они пока единичные.