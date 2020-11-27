Роспотребнадзор: У ВИЧ-положительных повышен риск заболеть COVID-19. Особенно у мужчин

У живущих с ВИЧ выше риск заразиться коронавирусом, чем у россиян без вируса иммунодефицита человека. В то же время ВИЧ-положительные в 2 раза реже обращаются за медпомощью. Это показали результаты совместного исследования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Коалиции по готовности к лечению.

Роспотребнадзор озвучил сегодня, 27 ноября, результаты исследования по изучению распространенности COVID-19 среди инфицированных ВИЧ россиян и влияния пандемии на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. Его с июля проводили Центральный НИИ эпидемиологии надзорного ведомства и Коалиция по готовности к лечению при поддержке ЮНЭЙДС. В исследовании принял участие 931 респондент из 68 регионов страны как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом. Авторы работы выяснили, что живущие с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращались за помощью к врачам с симптомами коронавирусной инфекции.

«Согласно результатам исследования, число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. При этом они в 2 раза реже, по сравнению с ВИЧ-негативными респондентами, проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов. (…) Несмотря на то, что среди участников исследования 67,6% составляли женщины, среди людей, живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19, большинство респондентов были мужчинами, имевшими длительный стаж жизни с ВИЧ (более 10 лет)», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что дополнительные хронические заболевания у россиян с ВИЧ, включая туберкулез, вирусный гепатит и болезни печени могли не только осложнять течение COVID-19, но и вызывать сложности при диагностике заболевания.

В то же время, как отмечают в Роспотребнадзоре, большинство респондентов в пандемию вовремя получали антиретровирусные препараты. Проблем с получением АРТВ-лекарств не испытывали 70,5% опрошенных с ВИЧ, а каждый пятый (22,6%) сообщил, что препараты доставлялись домой.

Теперь, по словам эпидемиологов, планируется провести исследования по безопасности и эффективности вакцинации против коронавируса в этой группе пациентов.

Ранее европейские ученые заметили, что пациенты с ВИЧ редко заражаются коронавирусом. А если и заражаются, то переносят его легко, когда нет сопутствующих хронических заболеваний. Похожие наблюдения сделали и в петербургском СПИД-центре. Лекарства от ВИЧ стали одними из первых препаратов, которые начали использовать в лечении коронавирусной инфекции, но потом их признали неэффективными.

© Доктор Питер