Психотерапевт объяснил, почему в пандемию выросло число страдающих херофобией

Пандемия коронавируса, выход из зоны комфорта и атмосфера неопределенности привела к росту числа страдающих херофобией. Об этом сообщил президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров. По словам специалиста, такие люди боятся быть счастливыми, чтобы оградить себя от последующих возможных несчастий.

По словам специалистов, пандемия заставила всех выйти из зоны комфорта. Психологически эта ситуация может работать в «обе стороны» - одних стимулирует, других приводит к «затуханию».

- Пандемия и неопределенность — то новое, в котором мы еще не привыкли вести себя по каким-то схемам и моделям. Есть те, у кого новое вызывает страх, тревогу и, может быть, даже панику, которая парализует их деятельность. Для других же это нормальное состояние, стимул для исследовательской деятельности. Они наблюдают за ситуацией, за собой в этой ситуации и для них это ситуация развития. (…) В психологии она называется методом включенного эксперимента, - сказал психолог, президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

По словам президента Профессиональной психотерапевтической лиги Виктора Макарова, в последнее время психотерапевты все чаще наблюдают пациентов, страдающих херофобией и не верящих, что смогут вернуться в состояние счастья.

- В нашей практике всё больше токсичных людей и херофобов. Херофобия - страх счастья. Человек считает, что если сейчас он будет испытывать счастье, то потом наступит множество несчастий. И поэтому он говорит себе: «Пусть не будет никакого переживания счастья, но зато не будет и несчастий в моей жизни. Таким образом он и держится, избегая счастья. У психологически «непродвинутых» людей счастье — это своего рода побочное явление: что-то сделал, вот тебе счастье. Психологически «продвинутые» стремятся к счастью, которое мы считаем конечной целью психотерапии. Психотерапия — достижение состояния счастья, - рассказал Виктор Макаров сегодня, 25 ноября.

По мнению Виктора Макарова, в новых условиях важно научиться «жить на светлой стороне» - то есть рассматривать проблемы как новые возможности для себя и своего развития.

© Доктор Питер