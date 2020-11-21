Ангелы на Карповке. Неизвестный художник установил фигуры врачей на месте будущего мемориала медикам, погибшим от COVID-19

Новый мемориал медикам, погибшим во время пандемии, появился на набережной реки Карповка чуть больше недели назад и уже живет своей жизнью. Сегодня сюда кто-то принес две вырезанные из дерева фигуры ангелов-врачей с медицинскими сумками через плечо. Похожая фигура врача-рыцаря была и на Малой Садовой, где почти семь месяцев размещалась уже легендарная Стена памяти.

Напомним, стена памяти на Малой Садовой разобрана 13 ноября. Весь архив - фотографии медиков, записки от пациентов и коллег, деревянная фигура врача-рыцаря — передан на хранение в Музей политической истории России. Мемориал на Карповке - это пока вмонтированная в скамейку табличка с надписью о том, что вскоре здесь появится небольшой бронзовый памятник высотой 70 сантиметров. Это будет Печальный Ангел работы петербургского скульптора Романа Шустрова, он тоже умер от ковида в мае. Сейчас идет работа над созданием 3D модели памятника. Еще около месяца займет отливка из бронзы самого Печального Ангела. Деньги на проект выделили петербургские бизнесмены. Организационные и финансовые вопросы решает и администрация Петроградского района, на территории которого находится мемориал. Уже облагорожена площадка, подсвечены скамейки.

Рядом с фигурой Печального Ангела планируется разместить QR-код, ведущий на сайт с галереей портретов и фотографий погибших медиков — это будет виртуальная Стена памяти, которая уже фактически «переехала» с Малой Садовой в интернет. Неформальные кураторы мемориала на Карповке — директор фонда «Астарта» Ирина Маслова и журналист Галина Артеменко — надеются, что все будет готово к Новому году.

А с сегодняшнего дня Печального Ангела ждут ангелы-врачи. Фигуры мужчины и женщины неизвестный художник поставил лицом к реке, вырезав пронзительную надпись на деревянном подножии: «Докури, мне пора».

- Имя этого художника нам неизвестно, - говорит Ирина Маслова. - Я называю его просто Мастер, на фигурах он оставил автограф - Мaestro. Удивительно, что ангелы повернуты к воде - Печальный ангел Романа Шустрова будет смотреть на реку…

В Смольном планируется и установка большого монумента медицинским работникам. Но пока не проведен архитектурный конкурс, поэтому как будет выглядеть будущий монумент и где его установят, еще неизвестно.

© Доктор Питер