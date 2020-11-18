Итальянские ученые исследовали «осеннюю кровь» пациентов и считают, что коронавирус пришел в Европу до пандемии

Популярная версия о том, что COVID-19 мог появиться в Европе раньше декабря 2019 года, когда вирус был официально зафиксирован в китайском Ухане, получила неожиданное подтверждение из Италии. Институт рака Милана провел исследование замороженных еще осенью прошлого года образцов крови своих пациентов и нашел в нескольких из них антитела к новому коронавирусу.

Считается, что первый случай COVID-19 в Италии был зарегистрирован 21 февраля 2020 года в небольшом городке в регионе Ломбардия. Но исследование итальянских ученых, опубликованное в научном журнале национального института рака Tumori Journal, выявило четыре положительных случая, датируемые началом октября 2019 года. Как заявил соавтор исследования Джованни Аполоне, это означает, что люди заразились COVID-19 еще в сентябре.

Для анализа была использована кровь 959 здоровых добровольцев, которые участвовали в скрининговом исследовании на рак легких в период с сентября 2019-го по март 2020-го. Сейчас, спустя почти год после скрининга, ученые решили протестировать замороженные образцы крови. В результате, у шести человек нашли антитела к коронавирусу. Из этих шести случаев — четыре относятся к началу октября 2019 года. «Эти данные подтверждают подозрения в распространении вируса в Италии задолго до 20 февраля, вероятно, с лета 2019 года. Уже в ноябре 2019 года многие врачи общей практики начали сообщать о появлении тяжелых респираторных симптомов у пожилых и немощных людей с атипичным двусторонним бронхитом, что было связано, в отсутствие новостей о новом вирусе, с агрессивными формами сезонного гриппа, - пишут исследователи - А теперь мы можем сказать это с большей уверенностью: это был не грипп, а первые предупреждения ковида».

Исследование итальянских ученых далеко не первое, указывающее на то, что вирус мог появиться в Европе задолго до пандемии. Минувшей весной французские врачи заявляли о том, что обнаружили COVID-19 у мужчины, попавшего в больницу в Париже еще в декабре, тогда как первый подтвержденный случай заражения был зафиксирован 24 января во Франции у бизнесмена, прилетевшего из китайского Уханя. Испанские эпидемиологи сообщали об обнаружении SARS-CoV-2 в Барселоне в марте 2019-го. По словам сотрудника Оксфордского Центра доказательной медицины Тома Джефферсона, вирус мог пребывать в спящем состоянии, а потом активизироваться из-за определенного сочетания природных факторов.

Версия о более раннем появлении коронавируса обсуждалась и в России. Напомним, весной многие вспомнили сюжеты Первого канала, где рассказывалось о вспышках в Оренбургской, Владимирской, Ульяновской областях осенью прошлого года. Тогда и появилась версия о том, что многие переболели ковидом еще до того, как ВОЗ объявила о пандемии. Позже ее опровергли.

Российские ученые крайне скептически относятся к информации о том, что новый коронавирус мог циркулировать в Европе летом и осенью 2019 года. Как прокомментировал «итальянское открытие» «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева, данные не проверены, а похожие симптомы могут быть при других ОРВИ.

Напомним, коронавирус открыли в 1960-х годах прошлого века как респираторный вирус. На сегодня известно о более 30 его разновидностях, некоторые из них циркулируют и в России. Человеку могут передаваться семь. Четыре разновидности вируса вызывают сезонную острую респираторную инфекцию (ОРВИ). Не исключено, что положительные тесты в итальянском эксперименте могли быть получены в результате перекрестной реакции на другие коронавирусы.

© Доктор Питер