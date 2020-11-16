Петербуржцы старше 65 лет смогут уйти на больничный до 15 января

Работающие петербуржцы 65 лет и старше, если у них нет возможности работать дистанционно, смогут получить больничный на время введенных в городе коронавирусных ограничений - с 16 ноября по 15 января. Об этом сообщили в петербургском отделении Фонда социального страхования.

Работающие петербуржцы 65 лет и старше имеют право получить больничный лист с 16 ноября по 15 января. Как сообщили в петербургском отделении ФСС, он полагается тем, кто не переведен на удаленную работу, не находится в отпуске и будет соблюдать режим самоизоляции.

Больничный офомляется автоматически и дистанционно - петербуржцам для этого не надо обращаться к врачу или куда-то еще. Все необходимые сведения в региональное отделение Фонда соцстраха должен направить работодатель, а оплачиваться листок нетрудоспособности горожанам будет напрямую из ФСС. Рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспобности будут по общим правилам.

"После оформления электронного больничного необходимо строго соблюдать режим изоляции, не покидать места пребывания (дом, квартира)", - напоминают в ФСС.

Если возникнут вопоросы по больничным, можно задать их по телефону круглосуточной горячей линии ФСС 8800-302-75-49.

© Доктор Питер