Одинокие женщины и женатые мужчины чаще подвержены риску развития гипертонии

Вопреки распространенному мнению о том, что женатые мужчины здоровее холостяков, исследование, проведенное в Канаде, показало: мужчины, имеющие пару, чаще подвержены риску развития гипертонии. А одинокие женщины, наоборот, рискуют стать гипертониками. Как выяснилось, наличие партнера влияет на артериальное давление, как и лишний вес, отсутствие физической активности и неправильное питание.

Одиночество у женщин и наличие пары у мужчины может привести к риску развития гипертонии, сообщается в исследовании, опубликованном в медицинском издании Journal of Hypertension. Исследователи проанализировали данные 28 328 тысяч канадских мужчин и женщин в возрасте от 45 до 85 лет. Учитывались семейное положение, условия проживания, количество социальных контактов.

Опираясь на результаты исследования, ученые сделали вывод, что одиночество у женщин влияет на риск развития артериальной гипертензии. Так, женщин без пары с гипертонией больше на 28%, чем замужних. Диагноз "гипертония" установлен у 21% разведенных и у 33% овдовевших.

Ситуация с мужской половиной иная. Ученые пришли к выводу, что у мужчин, наоборот, риск развития гипертонии возрастает, когда они женаты или находятся в отношениях.

Что касается друзей, то здесь риску снова оказались больше подвержены женщины - у тех, кто имел узкий круг общения, риск развития гипертонии увеличивался на 15%. На здоровье мужчин этот фактор не оказывал никакого влияния.

Как рассказывала "Доктору Питеру" Александра Конради, профессор, заместитель директора НМИЦ им. Алмазова, не бывает одной первопричины, которая запускает механизмы повышения давления. Их всегда много и большую часть из них мы пока не понимаем. Получается, что гипертоническая болезнь — большая группа проблем со здоровьем, куда все складывается, и лечится одинаково. В научных исследованиях сейчас пытаются определить индивидуальный профиль этих механизмов у конкретного пациента. Но пока с клинической точки зрения они не значимы, поэтому подход все равно один — снизить давление.

У каждого пациента существует некоторый «набор кубиков», из которых складывается механизм развития его гипертонии. Для кого-то ведущим фактором ее развития становится стресс — высокая активность симпатоадреналовой системы, для кого-то — почки, реагирующие на высокий уровень потребления соли задержкой жидкости, для кого-то - высокая гормональная активность. У женщин подъем АД может спровоцировать менопауза, мужчины и женщины одинаково подвержены риску гипертензии из-за стрессовой работы или синдрома сонного апное (храп во сне и остановки дыхания) и так далее. Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств.

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