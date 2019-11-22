Одинокие женщины и женатые мужчины чаще подвержены риску развития гипертонии

Одинокие женщины и женатые мужчины чаще подвержены риску развития гипертонии18:50, 11.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Вопреки распространенному мнению о том, что женатые мужчины здоровее холостяков, исследование, проведенное в Канаде, показало: мужчины, имеющие пару, чаще подвержены риску развития гипертонии. А одинокие женщины, наоборот, рискуют стать гипертониками. Как выяснилось, наличие партнера влияет на артериальное давление, как и лишний вес, отсутствие физической активности и неправильное питание.
Одиночество у женщин и наличие пары у мужчины может привести к риску развития гипертонии, сообщается в исследовании, опубликованном в медицинском издании Journal of Hypertension. Исследователи проанализировали данные 28 328 тысяч канадских мужчин и женщин в возрасте от 45 до 85 лет. Учитывались семейное положение, условия проживания, количество социальных контактов.
Опираясь на результаты исследования, ученые сделали вывод, что одиночество у женщин влияет на риск развития артериальной гипертензии. Так, женщин без пары с гипертонией больше на 28%, чем замужних. Диагноз "гипертония" установлен у 21% разведенных и у 33% овдовевших.
Ситуация с мужской половиной иная. Ученые пришли к выводу, что у мужчин, наоборот, риск развития гипертонии возрастает, когда они женаты или находятся в отношениях.
Что касается друзей, то здесь риску снова оказались больше подвержены женщины - у тех, кто имел узкий круг общения, риск развития гипертонии увеличивался на 15%. На здоровье мужчин этот фактор не оказывал никакого влияния.
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© Доктор Питер
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