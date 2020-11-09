За последние сутки скорая помощь доставила в ковидные больницы 669 петербуржцев

В течение последних суток в ковидные больницы госпитализированы 669 петербуржцев, сообщили «Доктору Питеру» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Для воскресенья это большая цифра. Напомним, абсолютным рекордом по числу госпитализированных стало 7 ноября, когда в стационары госпитализировали 805 пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением ковида.

По данным «Доктора Питера», городские стационары, принимающие ковидных пациентов, работают с большим перегрузом, в большинстве из них на прошлой неделе он достигал 100 человек. В федеральных, начавших только на прошлой неделе помогать городу лечить пациентов с коронавирусом, перегруза нет, но и свободных мест тоже.

Рост числа пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией, нуждающихся в госпитализации, вынуждает городские власти снова перестраивать под ковид многопрофильные стационары, в которых оказывается экстренная и плановая помощь, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Напомним, 5 ноября под ковид перепрофилирована Мариинская больница. С 4 ноября полностью под пациентов с вирусными инфекциями перепрофилирована ДГБ №5 им. Филатова. Завтра, 10 ноября открывает прием только ковидных пациентов Городская многопрофильная больница №2.

Публикуем список медицинских учреждений, которые сегодня принимают пациентов ковидом и вирусными пневмониями.

Стационары взрослой сети:

Клиническая больница им. С.П. Боткина

Больница святого Георгия

Александровская больница

Городская больница №20 (стационар)

Городская больница №20 (поликлиника)

Городская больница №40 (стационар)

Городская больница №40 (пансионат Заря)

Покровская больница

Мариинская больница

Городская больница №15

Городская больница №38 им.Семашко

Клиническая больница Святителя Луки

Госпиталь для ветеранов войн (стационар)

Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко

Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова

Стационары детской сети:

Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

Осенняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом хуже, чем весенняя – больше заболевших, а среди них больше тяжелых, смертность высокая. Медицина города снова мобилизована. «Думаю, будет рост до Нового года», - говорит Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга. Он рассказал «Доктору Питеру», как к этому готов город.

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