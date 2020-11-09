За последние сутки скорая помощь доставила в ковидные больницы 669 петербуржцев

За последние сутки скорая помощь доставила в ковидные больницы 669 петербуржцев15:43, 09.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В течение последних суток в ковидные больницы госпитализированы 669 петербуржцев, сообщили «Доктору Питеру» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Для воскресенья это большая цифра. Напомним, абсолютным рекордом по числу госпитализированных стало 7 ноября, когда в стационары госпитализировали 805 пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением ковида.
По данным «Доктора Питера», городские стационары, принимающие ковидных пациентов, работают с большим перегрузом, в большинстве из них на прошлой неделе он достигал 100 человек. В федеральных, начавших только на прошлой неделе помогать городу лечить пациентов с коронавирусом, перегруза нет, но и свободных мест тоже.
Рост числа пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией, нуждающихся в госпитализации, вынуждает городские власти снова перестраивать под ковид многопрофильные стационары, в которых оказывается экстренная и плановая помощь, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Напомним, 5 ноября под ковид перепрофилирована Мариинская больница. С 4 ноября полностью под пациентов с вирусными инфекциями перепрофилирована ДГБ №5 им. Филатова. Завтра, 10 ноября открывает прием только ковидных пациентов Городская многопрофильная больница №2.
Публикуем список медицинских учреждений, которые сегодня принимают пациентов ковидом и вирусными пневмониями.
Стационары взрослой сети:
- Клиническая больница им. С.П. Боткина
- Больница святого Георгия
- Александровская больница
- Городская больница №20 (стационар)
- Городская больница №20 (поликлиника)
- Городская больница №40 (стационар)
- Городская больница №40 (пансионат Заря)
- Покровская больница
- Мариинская больница
- Городская больница №15
- Городская больница №38 им.Семашко
- Клиническая больница Святителя Луки
- Госпиталь для ветеранов войн (стационар)
- Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)
- Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
- Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова
Стационары детской сети:
- Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова
- ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
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