О генетических близнецах и спасении жизней: "Фонд доноров" выпустил серию роликов о пересадке костного мозга

"Фонд Доноров" выпустил серию роликов, в которых развеивает мифы о донорстве костного мозга. В них можно найти ответы на самые популярные вопросы. Например, безопасно ли сдавать клетки костного мозга и болезненная ли процедура донации?

«Фонд доноров» при поддержке комитета по молодёжной политике выпустил серию анимационных роликов о донорстве костного мозга. Авторы отвечают на самые популярные вопросы и развеивают мифы о донации, призывая не бояться быть донором.

На сегодня вышло 4 просветительских видео. В них потенциальным донорам и всем интересующимся рассказывают, что такое костный мозг, кому может потребоваться его пересадка, безопасно ли это и как проходит процедура донации.

В первом ролике создатели объясняют, что найти подходящего донора пациенту проще среди родных братьев и сестер - вероятность полной совместимости составляет 25%. Если же совместимых братьев и сестер нет, нужно искать в регистрах своего "генетического близнеца" - донора, чей костный мозг будет подходить для пересадки.

«Мы неустанно рассказываем людям о донорстве костного мозга через занимательную инфографику, социальную рекламу, лекции с врачами. Это нужно, чтобы закрыть белые пятна, которые образовались у населения из-за недостатка знаний или дезинформации в фильмах и сериалах. Анимационные ролики - еще один способ донести информацию, достучаться до молодежи», - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда доноров».

Все видео можно посмотреть в социальных сетях фонда или на их официальном аккаунте в YouTube. Показываем самый первый ролик из этой серии.

© Доктор Питер