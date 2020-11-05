В Елизаветинской больнице впервые экстренно прооперировали пациента с опухолью на сердце

В новом кардиохирургическом отделении Елизаветинской больницы врачи удалили доброкачественную опухоль на сердце 71-летней пациентки. Благодаря экстренному вмешательству, кардиохирурги предотвратили риск внезапной сердечной смерти.

На эхокардиографии у 71-летней пациентки врачи обнаружили доброкачественную опухоль сердца. Хирурги экстренно удалили миксомы левого предсердия (наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли сердца - Прим. ред.), а также выполнили коронарное шунтирование. Это одна из первых операций на открытом сердце, проведенная в новом кардиохирургическом отделении. Напомним, Региональный сосудистый центр Елизаветинской больницы получил разрешение на большую кардиохирургию в октябре.

"Пациентка поступила в стационар с выраженной одышкой, которая проявлялась при любой смене положения тела. Эхокардиография показала наличие крупной доброкачественной опухоли в области левого предсердия. При коронарографии выявлено многососудистое поражение венечных артерий со значимым стенозированием. Если бы операция не была проведена вовремя, был риск, что миксома могла оторваться и перекрыть просвет аорты, что привело бы к внезапной сердечной смерти. В данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке", - сообщил сердечно-сосудистый хирург Елизаветинской больницы Омар Муталибов.

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Операцию выполнил главный кардиохирург Петербурга Геннадий Хубулава.

"На базе Елизаветинской больницы теперь работает крупнейший в городе сосудистый центр - здесь созданы все условия для выполнения открытых и эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах. Как главный кардиохирург города я рад, что причастен к открытию этого центра и буду всячески способствовать его дальнейшей работе", - рассказал доктор.

Фото и видео с операции больница опубликовала в своем официальном аккаунте в Instagram.

© Доктор Питер