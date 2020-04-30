Оперировать на открытом сердце теперь могут кардиохирурги Елизаветинской больницы

В Елизаветинской больнице впервые установили электрокардиостимулятор. А скоро здесь будут выполнять еще более сложные операции на открытом сердце — например, шунтирование сосудов. Региональный сосудистый центр Елизаветинской больницы получил разрешение на большую кардиохирургию.

В Региональном сосудистом центре Елизаветинской больницы выполняется больше всего тромбоэкстракций в стране для пациентов с инсультами и инфарктами. «Сердечников» с инфарктом и прединфарктными состояниями (острый коронарный синдром) здесь спасают и с помощью стентирования — внутрисосудистых «щадящих» операций, в ходе которых поврежденный сосуд заменяется искусственным. С сентября пациентам, нуждающимся в более сложном вмешательстве — аорто-коронарном шунтировании или установке электрокардиостимулятора при угрожающем жизни нарушении ритма сердца, окажут необходимую помощь здесь. Прежде их экстренно переводили в другие клиники города.

- У нас уже есть специалисты, готовые к выполнению этих операций. Кроме того, на базе нашей клиники работает кафедра Военно-медицинской академии, методическое руководство осуществляет главный кардиохирург Петербурга Геннадий Хубулава, - рассказал «Доктру Питеру» заместитель главного врача Елизаветинской больницы Евгений Рыбин.

Первой успешно проведенной операцией по новому профилю стала установка водителя сердечного ритма — кардиостимулятора. Несмотря на то, что она проходит на сердце и крупных сосудах, её относят к малоинвазивным хирургическим вмешательствам. Хирургу достаточно небольшого разреза длиной не более 5 см, который обычно делают под ключицей:

- Он необходим, чтобы под подкожно-жировую клетчатку в подключичной области (справа или слева) поставить кардиостимулятор, а электроды заводятся через сосуды в камеры сердце и там закрепляются, - поясняет Евгений Рыбин. - Для коррекции нарушений сердечного ритма используются разные технологии лечения, мы будем пока заниматься только установкой кардиостимуляторов. Кроме того, в ближайшее время начнем выполнять аортокоронарное шунтирование, затем, по мере получения квот ОМС на ВМП, приступим и к другим открытым операциям на сердце - замене сердечных клапанов, например.

С открытием нового направления больше нет необходимости переводить пациентов в другие медицинские учреждения, теперь все операции на сердце, как экстренные, так и плановые, будут проводиться в Елизаветинской больнице. А потребность в них возникает в среднем у 80 пациентов в год.

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