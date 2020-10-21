Осенняя хандра. 11 причин, почему ваш иммунитет с ней не справляется

Осенние простуды, насморк, кашель - обычные явления по осени в любое время, не связанные с пандемией коронавируса. Они часто свидетельствуют об ослабленном иммунитете. А он нужен нам мощным, особенно сейчас. Вот 13 триггеров, которые, по мнению американских врачей, приводят к ослаблению иммунитета.

Недостаток сна

Нехватка ночного сна часто приводит к тому, что организм не отдыхает и не имеет необходимого количества антител и клеток, которые борются с инфекцией. Вашей иммунной системе нужно определенное количество белков, называемых цитокинами. А они вырабатываются организмом только во время сна.

Беспокойство

Стресс и беспокойство не помогают вам бороться с вирусам и бактериями. Даже обычные тревожные мысли могут за 30 минут существенно ослабить вашу иммунную систему. Что уж говорить о постоянном состоянии стресса, который мешает организму защищать вас от простуды, герпеса и других вирусов. Сегодня есть много способов бороться со стрессами. Ваш доктор поможет подобрать лучший из них.

"Низкий" витамин D

Вы наверняка слышали, что витамин D нужен организму, чтобы укреплять кости и вырабатывать здоровые клетки крови. Летом мы получаем его от солнца - даже 15 минут в день, когда солнечные лучи греют ваше лицо и руки, достаточно, чтобы организм был обеспечен этим витамином. В другое время года его можно получать из таких продуктов, как яйца и жирная рыба, злаковые.

Прием лекарств

Иммунитет подавляют медикаменты, которые помогают нам бороться с аллергией, артритами, волчанкой, болезнью Крона и другими аутоиммунными заболеваниями. Химиотерапия, которая подавляет раковые клетки, тоже негативно сказывается на иммунитете.

Недостаток фруктов и овощей

Помидоры, брокколи, лимон, клубника и другие фрукты и овощи в свежем виде помогают вашему организму вырабатывать белые кровяные тельца, которые вам понадобятся для борьбы с инфекциями. Они полны витаминов А,C и E, цинка и других полезных веществ, которые нужны нам для здорового тела. А клетчатка помогает бороться с лишним весом.

Табак

Не новость, что курение вредит. Вашим легким в первую очередь. Речь идет не только об обычных сигаретах, но и о кальянах, и о системах нагревания табака, вейпах.

Жирная диета

Это тоже «капитан Очевидность». Продуты с высоким содержанием животных жиров вредят организму и понижают наш иммунитет.

Недостаток свежего воздуха

Прогулки на природе - солнце, свежий воздух, запахи леса - все это помогает укреплять вашу иммунную систему и снизить стресс.

Печали

Как и беспокойство, длительное нахождение в плену грустных мыслей способно подавить ваш иммунитет. Чем глубже ваши печали, тем сильнее их отрицательное воздействие на вашу иммунную систему.

Недостаток подвижности

Регулярные аэробные упражнения однозначно помогают организму бороться с бактериями и вирусами. Не забывайте, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек должен проходить в день примерно 10 тысяч шагов, чтобы сохранить бодрость духа. О

Отсутствие секса

Хорошая новость - еженедельная сексуальная активность укрепляет иммунную систему. Секс повышает уровень иммуноглобулина А или IgA. Плохая новость заключается в том, что если вы занимаетесь сексом чаще, чем дважды в неделю, ваш иммуноглобулин будет ниже, чем у тех, кто вообще забыл, что это такое.

Источник: медицинский портал MedicineNet.

© Доктор Питер