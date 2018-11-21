Впервые в России. В Петербурге начали оперировать пациентов с колоктеральным раком «руками» нового робота

В 40-й больнице Сестрорецка выполнили три операции с роботом нового поколения da Vinci Xi впервые в России. Если роботов первого поколения в России уже 25, то этот пока единственный, он пришел на смену своему предшественнику da Vinci Si. Об этом рассказал главный онколог Петербурга, заместитель главного врача Городской больницы №40 д.м.н., хирург Дмитрий Гладышев.

Для России da Vinci Xi - прибор уникальный, это первая в стране система, которая была установлена в Городской больнице №40 два месяца назад. Оперировать с ним начали после обучения — на прошлой неделе.

- На прошлой неделе была выполнена первая операция в России с таким роботом. Первая, потому что такая система есть пока только у нас, - говорит Дмитрий Гладышев. - Всего сделано три операции пациентам с заболеваниями прямой и ободочной кишки, сейчас они чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке.

По словам врача, у нового робота - истинное 3D изображение: операционная бригада на экране видит картину происходящего в полости живота, как в жизни, будто выполняется обычная операция, создается ощущение, что хирург погружен в брюшную полость, а движения делает такие, будто оперирует своими руками.

- Это революция в роботической и лапароскопической хирургии. Она позволит расширить круг оперативных вмешательств, создаст новое направление в хирургии прямой и ободочной кишки. Это более точное оперативное вмешательство, которое требуется при этой патологии. Сейчас мы осваиваем хирургию рака желудка, - рассказывает о новой роботической технике Дмитрий Гладышев. - Движение кистей робота в животе пациента полностью повторяет движение кистей хирурга, что позволяет выполнять сложные манипуляции в труднодоступных местах, таких, как малый таз.

Одним движением робот позиционирует свои «руки» вокруг троакаров (лапароскопическая трубка, через которую проводится операция), введенных в брюшную полость пациента. То есть изначально задано правильное расположение рук, в процессе операции конфликт между ними исключен, хирург управляет инструментами - робот повторяет даже микродвижения его рук. Конечно, оперирует именно он, а вовсе не робот, но тут хирург «подстрахован» многоуровневой защитой — например, если амплитуда движений больше, чем задана для этой операции, робот блокирует движения. Или если, например, во время работы хирурга кто-то или что-то отвлекло и он поворачивает голову — не видит монитора, робот, опять же, блокирует движения.

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Как поясняет главный онколог, операции, выполненные с роботом, - это эволюция лапароскопической хирургии. Но в отличие от классической лапароскопии, человек управляет инструментами не руками, а джойстиком, и с большей точностью. Для пациента же особо ничего не меняется, такие же «проколы» - по 0,5-1 см на животе, как и после лапароскопии, но операция выполнена ювелирно.

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