Роспотребнадзор: Орехи помогут избежать болезней сердца и уменьшить содержание сахара в крови

При правильном употреблении орехи помогут уберечься от болезней сердца, их рекомендуют включать в свою диету и людям, страдающим сахарным диабетом. Но частое употребление этого продукта может, наоборот, плохо сказаться на здоровье. Эксперты рассказали о вреде и пользе орехов и объяснили, как выбрать качественные продукт на рынке.

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде орехов. По мнению экспертов, в свой рацион мы должны включать фундук, миндаль, фисташки, кешью, лесной, кедровый и грецкий орехи. Арахис, кстати, вопреки распространенному заблуждению, - не орех, а бобовое растение, но он не менее полезен.

Орехи богаты полезными микроэлементами - калием, магнием, кальцием, фосфором, железом, витаминами и жирными кислотами. Но при этом в них высокое содержание жирового компонента (45-60%), это высококалорийный продукт. Поэтому эксперты советуют употреблять орехи 1-2 раза в неделю небольшими порциями (около 35 г).

Некоторые исследования указывают на то, что у людей, регулярно употребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижаются показатели холестерина в крови. Эксперты рекомендуют включать орехи в диету страдающим сахарным диабетом.

При частом употреблении орехов могут возникнуть проблемы со здоровьем - например, они обладают высоким сенсибилизирующим (вызывающим повышенную чувствительность - Прим.ред.) действием и могут стать причиной аллергии. Также орехи могут быть переносчиками бактерий (сальмонеллы, бактерий группы кишечной палочки) и плесени. Некачественные орехи накапливают микотоксины и пестициды, употребление такого продукта может привести к отравлению.

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Чтобы выбрать качественный товар, эксперты советуют покупать орехи только в местах санкционированной торговли, не стесняться просить у продавцов документы, подтверждающие их качество и безопасность. Нужно обращать внимание на сроки годности орехов – обычно они не превышают полгода. Лучше не покупать орехи на развес, а предпочесть заводскую упаковку.

Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи. Скорлупа не должна быть с трещинами, дырочками или сколами. Дома следует хранить орехи в герметичной таре в сухом месте.

© Доктор Питер