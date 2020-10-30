Из-за гибели пациентов в ростовском ковидном госпитале СК возбудил уголовное дело

В Ростове-на-Дону, где из-за недостатка кислорода в госпитале задохнулись 13 пациентов, возбудили уголовное дело "по факту смерти 5 пациентов городской больницы". Об этом сообщает Следственный комитет.

В Ростовской области, где на прошлой неделе в больнице №20 задохнулись 13 пациентов, возбудили уголовное дело. Как сообщают в СК РФ по Ростовской области, дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, бывший начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая ранее заявила, что в больнице из-за проблем с подачей кислорода одновременно умерли 5, а не 13 человек. Остальные смерти, по ее словам, были в течение дня. Сегодня уголовное дело возбудили только по факту смерти 5 пациентов.

"11 октября 2020 года в МБУЗ «Городская больница № 20 Ростова-на-Дону» наступила смерть 5 пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Следственными органами СК РФ по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело >...сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе 13 пациентов городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы во время снабжения медицинским кислородом. Сотрудники "красной зоны" рассказали журналистам, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы. По прогнозам врачей, у троих пациентов была положительная динамика, их точно можно было бы спасти.

Через несколько дней уволили начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую. Также губернатор Ростовской области подписал приказ об освобождении от должности министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.

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