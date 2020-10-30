Из-за гибели пациентов в ростовском ковидном госпитале СК возбудил уголовное дело

Из-за гибели пациентов в ростовском ковидном госпитале СК возбудил уголовное дело17:54, 30.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Ростове-на-Дону, где из-за недостатка кислорода в госпитале задохнулись 13 пациентов, возбудили уголовное дело "по факту смерти 5 пациентов городской больницы". Об этом сообщает Следственный комитет.
В Ростовской области, где на прошлой неделе в больнице №20 задохнулись 13 пациентов, возбудили уголовное дело. Как сообщают в СК РФ по Ростовской области, дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Напомним, бывший начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая ранее заявила, что в больнице из-за проблем с подачей кислорода одновременно умерли 5, а не 13 человек. Остальные смерти, по ее словам, были в течение дня. Сегодня уголовное дело возбудили только по факту смерти 5 пациентов.
"11 октября 2020 года в МБУЗ «Городская больница № 20 Ростова-на-Дону» наступила смерть 5 пациентов, находившихся на лечении от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Следственными органами СК РФ по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело >...сообщили в ведомстве.
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