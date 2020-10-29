Центр им. Соколова снова начнет принимать петербуржцев с ковидом через неделю

Плюс 300 ковидных коек получит город за счет возвращения в инфекционный режим Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова (бывшая МСЧ-122). «Заступаем на вахту 6 ноября», сообщил «Доктору Питеру» Яков Накатис, президент СЗОМНКЦ им. Соколова.

Напомним, бывшая МСЧ -122, сейчас это Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова с мая по июль принимала петербуржцев с COVID-19. Тогда вся клиника была перепрофилирована под работу с инфекцией (350 коек). Сейчас под ковид запланированы 300 коек.

- Еще 100 мест зарезервированы для сотрудников клиники — они будут жить в больнице, чтобы иметь возможность работать 6 часов через 6. Иначе не получается. 50 коек оставляем для работы с нековидными пациентами — теми, кто ожидает очереди на ВМП, а она у нас большая, - рассказал «Доктору Питеру» Яков Накатис, президент Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова. - Нековидные койки будут изолированы - сейчас перегораживается больница, переделывается вся вентиляция. Хирургические вмешательства будем проводить в Центре амбулаторной хирургии в поликлинике при больнице и в большом хирургическом отделении.

Как рассказал Яков Накатис, с 6 ноября клиника будет, по сути, работать на трех площадках, в каждой из них - своя реанимация, одна из них будет работать на пациентов с ковидом, плюс один этаж операционного блока будет работать на ковид, второй этаж снова превратится в зеленую зону.

Как и прежде, учитывая, что нельзя везти в больницы экстренной помощи, неперепрофилированные под COVID-19, пациентов с подтвержденным коронавирусом, в острой ситуации в центре будут проводить любые оперативные вмешательства. То есть он будет работать, как многопрофильный «ковид»-стационар. На рабочих местах остаются все специалисты, урологи, дерматологи, гастроэнтерологи, гинекологи, кардиологи, невропатологи. Инфицирование коронавирусом, к сожалению, не освобождает человека от любой другой – соматической патологии.

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