Минздрав утвердил список заболеваний для лечения в санаториях

Минздрав РФ опубликовал перечень заболеваний для взрослых и детей, при которых рекомендовано санаторно-курортное лечение. Новый приказ заменит прежние документы, опубликованные в 2018 году.

Министерство здравоохранение выпустило перечень заболеваний для взрослых и детей, при которых рекомендовано санаторно-курортное лечение. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди показаний для лечения взрослых: болезни эндокринной и нервной системы, туберкулез, болезни крови и органов дыхания, психические расстройства и расстройства пищеварения, болезни костно-мышечной, мочеполовой системы и системы кровообращеня.

Пороки развития, хромосомные нарушения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, врожденные аномалии, деформации и вирусные гепатиты вошли в перечень показаний для детей.

К противопоказаниям Минздрав отнес заболевания, передающиеся половым путем, заразные болезни кожи и глаз, хронические заболевания в стадии обострения, эпилепсию, психические расстройства в стадии обострения, туберкулез в активной стадии. Также в этот перечень вошли неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие паллиативной медицинской помощи.

Ранее "Доктор Питер" писал, что из-за пандемии коронавируса очередь федеральных льготников, имеющих право на лечение в санаториях, стала двигаться немного быстрее. Как рассказали в петербургском отделении фонда соцстраха, многие сейчас отказываются от положенного лечения. Между тем, очередь по-прежнему велика. На этот год закуплено более 9,6 тысяч путевок – это меньше трети от поданных заявок.

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