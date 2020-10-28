Минздрав утвердил список заболеваний для лечения в санаториях

Минздрав утвердил список заболеваний для лечения в санаториях14:55, 28.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Минздрав РФ опубликовал перечень заболеваний для взрослых и детей, при которых рекомендовано санаторно-курортное лечение. Новый приказ заменит прежние документы, опубликованные в 2018 году.
Министерство здравоохранение выпустило перечень заболеваний для взрослых и детей, при которых рекомендовано санаторно-курортное лечение. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди показаний для лечения взрослых: болезни эндокринной и нервной системы, туберкулез, болезни крови и органов дыхания, психические расстройства и расстройства пищеварения, болезни костно-мышечной, мочеполовой системы и системы кровообращеня.
Пороки развития, хромосомные нарушения, расстройства питания и нарушения обмена веществ, врожденные аномалии, деформации и вирусные гепатиты вошли в перечень показаний для детей.
К противопоказаниям Минздрав отнес заболевания, передающиеся половым путем, заразные болезни кожи и глаз, хронические заболевания в стадии обострения, эпилепсию, психические расстройства в стадии обострения, туберкулез в активной стадии. Также в этот перечень вошли неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие паллиативной медицинской помощи.
© Доктор Питер
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