Нет симптомов даже при хронических заболеваниях: Эксперты объяснили "коронавирусный феномен"

Ученые рассказали о результатах исследования феномена, который назвали "толерантностью к коронавирусу". По мнению специалистов, некоторые возрастные пациенты могут переносить новую инфекцию бессимптомно даже при наличии хронических заболеваний.

Почему одни заразившиеся коронавирусом болеют тяжело, а другие переносят его либо совсем без симптомов, либо очень легко? Ученые пришли к выводу, что некоторые пациенты невосприимчивы к коронавирусу из-за феномена, который предварительно назвали "толерантностью к инфекции". При этом нельзя забывать, что они могут заражать окружающих. Ученые из Китая и Соединенных Штатов - специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации пекинской больницы общего профиля опубликовали итоги исследования в Scientific American.

Так, у некоторых бессимптомных пациентов тест подтвердил наличие инфекции в организме и она сохранялась не менее 50 дней. При этом все инфицированные были возрастными пациентами и имели серьезные хронические заболевания (диабет, гипертонию и пр.).

Ученые предполагают, что эти пациенты невосприимчивы к вирусу, поэтому у них развился противовирусный и противовоспалительный ответ. То есть многие переносят коронавирус бессимптомно не из-за хорошего иммунитета, а из-за толерантности к инфекции. Такая невосприимчивость формируется у некоторых и к другим инфекциям.

Китайские и американские ученые говорят, что пока рано делать однозначные выводы, результаты этой работы можно назвать гипотезой, которая требует дальнейшего изучения.

Ранее "Доктор Питер" писал, что ученые Оксфордского университета выделили 5 основных признаков бессимптомного коронавируса. Например, отмечается, что люди, в крови которых были обнаружены антитела, говорили о наличии легкого конъюнктивита.

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