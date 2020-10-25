Жириновский потребовал отобрать у доктора Мясникова диплом. Врач отреагировал

Владимир Жириновский требует отобрать у доктора Мясникова диплом врача - по мнению лидера партии ЛДПР, слова доктора о том, что нет необходимости закрывать границы в пандемию, недопустимы для специалиста. На заявление Жириновского Мясников отреагировал очень спокойно.

Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что у доктора Мясникова необходимо отобрать диплом врача. Политик считает недопустимыми слова доктора о том, что нет необходимости закрывать международные границы и не пускать россиян на отдых.

«Во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?» — возмутился Жириновский.

Доктор Мясников на громкое заявление политика отреагировал спокойно. В своем Telegram-канале он написал, что очень уважает Жириновского.

"Вот, увидел утром «новость». Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы", - написал врач.