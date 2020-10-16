"Коронавирусу все возрасты покорны": Вирусологи развеяли 8 популярных мифов о ковиде

"Коронавирус передается через продукты". "Вакцина бесполезна, я все равно заболею". "Мужчины заражаются чаще женщин". Список мифов о коронавирусе растет с каждым днем. Вирусологи проанализировали самые популярные из них и рассказали, чему действительно можно верить, а что так и останется мифом.

Вирусологи проанализировали самые популярные мифы о ковиде и рассказали, чему действительно можно верить.

Один из самых распространенных - коронавирус передается через одежду и продукты. По словам экспертов, заразиться таким способом невозможно.

"Чтобы вирус кого-то заразил, нужна заражающая доза. Любой вирус, попавший на одежду, на продукты в магазине, на волосы, будет в любом случае сильно разбавлен, его концентрация снизится в десятки и сотни раз. Так что вероятность такого заражения крайне низкая, и учитывать ее в повседневной жизни не стоит", — цитируют РИА Новости директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.

Ещё одно популярное утверждение - курильщики меньше подвержены коронавирусной инфекции. Александр Лукашев считает, что риск заразиться отчасти зависит от наших вредных привычек. "Следует вести правильный образ жизни: не пить, не курить и не злоупотреблять. Больше бывать на свежем воздухе", - комментирует вирусолог.

Вакцина бесполезна – один из главных фейков последних недель. "Надо вакцинироваться, это точно!" - однозначно заявляет глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Тезис о том, что мужчины болеют чаще, эксперты не опровергли. По их словам, этот факт пока что никак не поддается научному объяснению. "Почему так происходит, мы не знаем, но на больших выборках это показано", - отметил Лукашев.

Пожилые люди болеют чаще - тоже один из известных фактов. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, подтвердил, что пожилые люди болеют и умирают чаще, но "коронавирусу все возрасты покорны".

"Абсолютное большинство переносят коронавирус и даже не подозревают о том, что болеют. Однако данных о том, насколько "бессимптомники" могут передавать вирус, нет. В какой-то мере разносят, хотя они и не главные распространители. Также неясно, насколько они защищены от повторных заражений", - добавил Альтштейн.

Потерю обоняния можно считать полумифом. Как объяснили эксперты, у заболевших не всегда проявляется этот симптом. У ковидных пациентов врачи фиксируют повышенную температуру, кашель и потерю обоняния, хотя последнее иногда может иметь лишь психологический характер.

Александр Лукашев опроверг утверждение об "избыточности" коронавирусных мер.

"Есть основания подозревать, что тяжесть инфекции зависит в том числе и от заражающей дозы. А значит, даже те меры, которые не защитят нас на 100%, как минимум снизят риск серьезного заболевания", - сказал он.

Тема перчаток до сих пор остается спорной.

"Перчатки могут снижать риск заражения. Но, во-первых, нет причины носить именно резиновые перчатки, простые зимние тоже подойдут. Во-вторых, перчатки не работают, если в них, скажем, почесать нос", — отметил эксперт.