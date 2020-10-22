После лечения рака кишечника петербуржцы терпят часами в очереди за жизненно важными медизделиями

Петербуржцы с инвалидностью, перенесшие операции по поводу рака кишечника, часами стоят в очереди на лестнице, чтобы получить жизненно важные медизделия — калоприемники. Некоторым приходится приезжать не по одному разу, иногда сразу после сеанса химиотерапии. "И это в пандемию коронавируса, без всякой социальной дистанции", - возмущаются они.

Читательница «Доктора Питера» Ольга Анатольевна рассказала, как помогала маме — инвалиду 1 группы — получить необходимые калоприемники, которыми федеральных льготников обеспечивают за счет средств Фонда социального страхования. Раньше их выдавали прямо в здании Городского клинического онкодиспансера на проспекте Ветеранов, где ее мама проходит лечение. Много времени это не занимало — 20 минут раз в 2 месяца и всё.

- Оттуда звонили заранее и говорили, приезжайте, мы вас ждем. Документы оформляли два человека в отдельном кабинете, седушки стояли, работали кондиционеры, туалет был — всё было цивильно. (…) Мешки (калоприемники для стомированных пациентов) выдавал врач, который задавал вопросы, выяснял, нужна ли помощь в обслуживании, объяснял как ими пользоваться, - рассказала Ольга Анатольевна.

Теперь же рутинная процедура превратилась в испытание. Тяжелобольным петербуржцам выдали список из 6 адресов, где находятся пункты выдачи бесплатных медизделий. Но сначала, по словам читательницы «Доктора Питера», надо было посетить МФЦ со всеми документами, потом отстоять на почте за письмом-направлением от фонда соцстраха. И когда подготовительная работа была завершена, женщина вместе с мамой отправилась в один из пунктов выдачи — выбрали пункт на Новоизмайловском проспекте, 22. Приехав на место в 13 часов, увидели большую очередь и поняли, что ждать смысла нет - принимают по одному человеку в 30-40 минут.

- Тут даже туалета нет, сидеть негде — люди стоят на ступеньках. Условия жуткие, - говорит женщина.

На следующий день поехали к 17 часам, причем после сеанса химиотерапии, когда сил нет и врачи просят особенно беречься. Но и эта попытка оказалась неудачной.

- Наблюдала неприятную картину, аж до слез. Женщина приехала из поселка на Мурманском шоссе — добираться два часа на автобусе. Она приехала за полтора часа до закрытия и приехала зря. Она стояла и рыдала. Зрелище не для слабонервных. Другая из Стрельны приехала. Тоже добиралась в пробках на общественном транспорте. Все немолодые 60+, но едут - деваться некуда, - говорит Ольга.

Удача улыбнулась только на третий раз — вчера Ольга приехала пораньше, в 8.30, оказавшись в очереди третьей, и около 11 часов все-таки получила для мамы 60 калоприемников. Их должно хватить на 2 месяца, а потом снова надо отправляться за «добычей».

Калоприемники — приспособления для перенесших операции по поводу рака кишечника, в ходе которых прямая кишка выводится в область живота, где формируется отверстие — стома. Это специальные мешочки, в которые собираются продукты жизнедеятельности: процессы их выведения из организма у стомированных пациентов происходят неуправляемо. Проблемы обеспечения калоприемниками петербуржцев, перенесших сложные операции на кишечнике с наложением стомы и имеющих федеральные льготы, возникают не первый раз. Так, два года назад федеральные льготники жаловались на перебои с обеспечением таких изделий.

«Доктор Питер» обратился в петербургское отделение Фонда социального страхования с просьбой пояснить, с чем связаны новшества с получением медизделий тяжелобольными петербуржцами. Как выяснилось, дело в смене поставщика. Как пояснили в фонде, в недавно состоявшемся конкурсе победителем стало ООО «Медека». Согласно условиям госконтракта, в обязанность поставщика входит организация пунктов выдачи в разных районах города, но без привязки к конкретному месту. Отсюда — смена адресов пунктов выдачи. Что касается отсутствия туалетов и сидячих мест, на что жаловалась петербурженка, то у фонда совсем другие данные. По словам и. о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ Светланы Ивановой, все пункты выдачи (напомним, их 6) оснащены туалетными комнатами и сидячими местами.

«В рамках исполнения государственных контракта Санкт-Петербургское отделение ФСС регулярно проверяет поставщиков средств реабилитации на предмет соответствия условиям заключенных контрактов (соблюдение социальной дистанции в условиях пандемии, соответствие пунктов выдачи требованиям доступной среды, наличие туалетной комнаты и сидячих мест). При выявлении недочетов Санкт-Петербургское отделение ФСС оперативно реагирует: ведет претензионную работу с поставщиком и требует устранить недочеты. Поставщик устраняет выявленные недочеты», - говорится в ответе и.о. руководителя отделения фонда соцстраха.

В отделении ФСС добавили, что в ближайшем будущем кабинет для выдачи средств реабилитации в ГКОД на Ветеранов может открыться вновь - «ведется работа по урегулированию правовых оснований для организации удаленного рабочего места». Ожидается, что для бесперебойной выдачи этих медизделий будет заключен новый контракт и организованы дополнительные пункты выдачи.

По данным ФСС, сейчас на учете в фонде состоят 8 453 петербуржца с инвалидностью, которые нуждаются в бесплатных медизделиях для стомированных пациентов - кало- и мочеприемниках, а также средствах ухода за ними. Но подобные медизделия получают не только федеральные, но и региональные льготники — то есть те, у кого нет инвалидности. Последних обеспечивают изделиями в стома-центре, работающем на базе отделения реабилитации стомированных пациентов Городского онкодиспаснера на Ветеранов. В 2018 году там на учете состояли около 7,5 тысяч человек и ежедневно обращались по 5-10 новичков, направляемых туда из 15 клиник города после операций с наложением стом.

Надежда Крылова

© Доктор Питер