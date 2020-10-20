Признана медработником посмертно. После публикации «Доктора Питера» Марии Тышко вернули звание медика

Регистратор Госпиталя для ветеранов войн Мария Тышко не попала в официальные списки медиков, погибших от ковида. Так решило ее руководство, заявив, что «регистратор медработником не является». После того, как об этой истории рассказал «Доктор Питер», свою проверку начала прокуратура Невского района. Сегодня стали известны ее результаты: Мария Тышко признана медработником, а ее родители получат все полагающиеся по закону выплаты.

Сегодня родителям Марии Тышко лично позвонил прокурор Невского района и сообщил о результатах прокурорской проверки. Вслед пришло распоряжение администрации Невского района о предоставлении единовременной выплаты членам семьи медицинского работника, пострадавшего вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Напомним, в Петербурге эта так называемая губернаторская выплата составляет один миллион рублей.

- Главное - моей Машеньке вернули звание медработника, - говорит ее мама Маргарита Степановна. - Мы с ее отцом добивались в первую очередь справедливого отношения. Никакие деньги не вернут нам дочь. С каждым днем жить без нее все тяжелее, просто невыносимо.

Напомним, Мария Тышко пришла на работу в Госпиталь для ветеранов войн сразу после окончания медтехникума, и первые шесть лет работала медсестрой, а потом ее перевели в медрегистраторы, как позже выяснится без приставки «мед». По словам мамы, Маргариты Тышко, администрация Госпиталя, видимо, таким образом экономила деньги.

- Медсестрой Маша хорошо зарабатывала, 40-45 тысяч рублей, - рассказывает Маргарита Степановна. - А когда ее перевели в регистраторы, зарплата резко уменьшилась, получала моя девочка около 25 тысяч рублей, переживала, плакала, говорила, что ее лишили профессии медработника, но нам, родителям, не позволяла вмешиваться. Говорила, что сама все решит, хотела быть самостоятельной.

Девушка работала в подразделении Госпиталя — реабилитационном центре на проспекте Елизарова. В начале апреля здесь произошло массовое заражение коронавирусом и сотрудников, и пациентов. Мария Тышко, пока не слегла окончательно, измеряла температуру пациентам и сотрудникам на входе, в реанимации. Но ее гибель буквально «на боевом посту» в родном госпитале предпочли не заметить. Родителям не выразили даже соболезнование. Начальник госпиталя Максим Кабанов заявил «Доктору Питеру», что должность регистратора, на которой числилась Мария Тышко, не относится к медицинским работникам.

- Это все равно что подсобный рабочий, как мне сказали уже в Роспотребнадзоре, - говорит Маргарита Тышко. - Но Маша фактически была медрегистратором, на этой должности нужен был человек именно с медицинским образованием. И об этом знают все ее коллеги.

По информации «Доктора Питера», сотрудники прокуратуры Невского района опросили заведующего реабилитационным отделением, в котором работала Мария Тышко, начмеда Госпиталя для ветеранов войн, и нашли все доказательства того, что девушка выполняла именно обязанности медработника.

Родители Марии Тышко хотят, чтобы прокуратура расследовала обстоятельства гибели их дочери. Как рассказывают родственники пациентов, вирус в отделение якобы привез из отпуска врач, но вместо положенного двухнедельного карантина он вышел на работу, в результате произошло массовое заражение людей.

© Доктор Питер