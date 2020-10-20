Тесты на коронавирус в поликлиниках обещают сделать доступнее. С 2021 года их включат в программу ОМС

С 2021 исследования на COVID-19 войдут в федеральную программу ОМС. Об этом сообщил сегодня в Смольном глава петербургского фонда ОМС Александр Кужель. По его словам, это должно сделать тестирование в поликлиниках более доступным. Определен уже и тариф на исследование.

Депутат петербургского парламента Ольга Ходунова на заседании правительства Петербурга спросила главу петербургского Фонда ОМС Александра Кужеля, почему петербуржцы жалуются, что не могут сделать в городских поликлиниках тест на коронавирус. «Это нехватка финансирования или вообще большая проблема?», - спросила парламентарий. По словам главы Терфонда ОМС, сейчас такие исследования оплачиваются из бюджета города, а с 1 января 2021 года они войдут в федеральную программу ОМС и будут оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования во всех регионах страны. Это должно сделать их более доступными для пациентов.

- Когда в ОМС включается тот или иной вид помощи, мы стараемся делать так, чтобы было лучше, не было очередей и не было проблем. Мы предполагаем, что доступность этого исследования (теста на коронавирус) существенно вырастет с 1 января следующего года, - сказал Александр Кужель.

Как отметил глава ТФОМС, цена на такое исследование в рамках программы ОМС уже определена — 580 рублей.

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