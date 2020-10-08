В "Векторе" исследовали 500 "кандидатов" на лекарство от коронавируса и выбрали 15 эффективных

Эксперты "Вектора" провели исследования, в ходе которых выявили 15 активных соединений для создания лекарства от коронавируса. Все они обладают выраженной противовирусной активностью.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты "Вектора" в ходе исследований обнаружили 15 активных соединений для создания лекарства от коронавируса. Как отметили в ведомстве, на сегодня эксперты уже оценили противовирусные свойства более 500 кандидатных средств.

"К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающие изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в начале октября ведущие российские фармакологи оценили безопасность препарата от коронавируса на основе фавипиравира. Выяснилось, что прием лекарства требует жесткой контрацепции, как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, в число его осложнений, возможно, входят двигательные нарушения, вплоть до падений. Однако в официальном ответе на это сообщение от Росздравнадзора говорится, что в препарате для лечения коронавируса - фавипиравире не было обнаружено таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения.

© Доктор Питер