Ученые: коронавирус сохраняет активность на нашей коже дольше, чем грипп

Японские ученые выяснили, как долго коронавирус может быть активен на коже человека. Эксперты говорят, что новая инфекция сохраняет активность дольше, чем грипп.

Ученые из Университета префектуры Киото выяснили, как долго коронавирус может быть активен на кожных покровах человека. По результатам исследований, новая инфекция может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

Эксперты создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. После этого ученые оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.

Ученые также отметили, что частицы обоих вирусов после экспериментов эффективно удалось устранить с кожи при помощи дезинфекции.

Ученые из Университета Квинсленда предупредили о новом штамме скарлатины, который привел к росту заболеваемости детей по всему миру. По мнению исследователей, пока распространение болезни сдерживают введенные во время пандемии противоэпидемические меры. К примеру, социальное дистанцирование и уменьшение контактов среди детей.

© Доктор Питер