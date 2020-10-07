Лечение петербуржцев с ковидом обошлось в 6,2 млрд рублей из средств ОМС

На лечение петербуржцев с COVID-19 Терфонд ОМС уже перечислил 6,2 млрд рублей. Об этом сообщил глава фонда Александр Кужель на заседании правительства города. По его словам, на первом этапе пандемии удалось обеспечить стабильность работы системы здравоохранения. Но при стремительном развитии эпидситуации в конце года могут возникнуть проблемы с финансированием.

- Мы обеспечили стабильность работы системы на первом этапе, своевременно введя необходимые достойные тарифы, профинансировав перепрофилирование коек, открытие новых. Уже за лечение ковидных пациентов оплачено счетов на 6,2 млрд рублей. Но развитие ситуации с пандемией, рост заболеваемости ставит перед нами новые задачи, - заявил Александр Кужель на сегодняшнем заседании правительства в Смольном.

Так, буквально сегодня городская тарифная комиссия приняла решение об увеличении до конца года плановых заданий для медорганизаций города, прежде всего, работающих с ковидными пациентами - на 4,2 млрд рублей. Кроме того, по словам Александра Кужеля, фонд продолжит финансировать поликлиники и скорую помощь по подушевому принципу — то есть без четкой привязки к количеству выставленных счетов. Средств на оплату стационарной помощи тоже хватит до конца года, если, как уточнил глава фонда ОМС, будет работать имеющееся сегодня количество коек. Если же эпидситуация начнет разворачиваться более стремительно и потребуется открывать новые койки, в декабре могут возникнуть проблемы с финансированием.

- Если до конца года будет работать то же количество коек, что и сегодня, то средств у нас достаточно. Если в связи с пандемией будут в большом объеме разворачиваться дополнительные койки, я имею в виду, в первую очередь, Ленэкспо, и они будут активно заполняться пациентами, то я не исключаю, что в конце декабря у нас могут быть отдельные вопросы по финансированию. Но мы к этому готовимся, рассчитываем все варианты и уже сейчас просим дополнительные средства у федерального центра, обсуждаем с финансовым блоком правительства вопрос о возможном выделении дополнительных средств из бюджета города, - сказал Александр Кужель.

Читайте также: Смольный готов увеличить финансирование системы здравоохранения в 2021 году до 125 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил главе фонда, что кроме 2 500 коек, подготовленных для коронавирусных пациентов в Ленэкспо, город строит новые корпуса в четырех стационарах — Клинической больнице Святителя Луки, Госпитале для ветеранов войн, Николаевской больнице и колпинской больнице № 33. В общей сложности, к концу года может появиться дополнительно 4 тысяч коек.

- Конечно. не хотелось бы, чтобы они все были заполнены. Но надо исходить из этого максимального расчета (4 тысячи коек), что они будут заполнены и будут работать в полной мере, - подчеркнул губернатор.

По словам Александра Кужеля, койки Ленэкспо в фонде учитывают. Строящиеся же стационары, по прикидкам страховщиков, смогут выставить первые счета за пролеченных больных только в начале следующего года и будут оплачены уже из бюджета-2021.

© Доктор Питер