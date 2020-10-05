Профессор СПбГУ - о Нобелевской премии за открытие гепатита С: Человечество теперь способно избавиться от этого вируса

В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Первым, по традиции, было объявлено имя лауреата премии по медицине и физиологии. В этом году лауреатами стали трое ученых из Америки - они открыли вирус гепатита С. О том, что дало миру это открытие, "Доктору Питеру" рассказал Алексей Яковлев, профессор кафедры инфекционных болезней СПбГУ.

В этот понедельник в Стокгольме началась Нобелевская неделя. Премия по медицине и физиологии была присуждена американцам Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. Запись об этом появилась в официальном аккаунте Twitter The Nobel Prize.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

О том, что дало миру это открытие, рассказал «Доктору Питеру» профессор СПбГУ, заведующий кафедрой инфекционных болезней Алексей Яковлев:

- Многие годы инфекционисты вынуждены были ставить диагноз «гепатит ни А, ни В». А поскольку было непонятно, что это, то ни лечение, ни профилактика этой болезни были невозможны. Открытие вируса гепатита С в 1989 году – огромный вклад в медицинскую науку, а затем и в практику. Это очень важный момент в истории здравоохранения. Но да, серьезные открытия оцениваются спустя десятилетия, когда становится понятна их действительная значимость.

Вирус гепатита С очень быстро стал причиной заболеваемости сотен миллионов жителей земного шара (в России вспышка заболеваемости была в 1999 — 2000 годах). А диагностировать гепатит С мы начали в середине 1990-х, когда появились ПЦР-тесты, способные определять не только собственно вирус, но его количество - вирусную нагрузку на организм. Более того, в диагностике было важно определение генотипа, что тоже было возможно только с помощью ПЦР: вирус оказался многоликим, бывает нескольких генотипов, а это очень осложняло подбор терапии.

Напомню, первым этапом борьбы с опасным вирусом был этап интерферонового лечения, а в последние годы у нас появилась безинтерфероновая терапия, благодаря которой можно быстро (за 8-12 недель) избавиться от этого вируса. Уже мировое медицинское сообщество говорит о том, что у всего человечества появился шанс избавиться от этого заболевания в масштабах планеты. Это очень важно, потому что гепатит С провоцирует, как известно, цирроз и рак печени. Значит, избавление от него — истинная профилактика и борьба с онкологическими заболеваниями. Поэтому удивительно, что даже в рамках нацпроекта «Онкология» лечению гепатита С уделяется мало внимания. Только в двух регионах — Москве и Московской области действуют программы лечения гепатита С в рамках системы ОМС. Мы многие годы боролись за организацию такой помощи в Петербурге, но системного подхода для решения этой проблемы так и не было выработано.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Кейлин (США), Питер Ретклифф (Великобритания) и Грегг Семенза (США) за исследование клеточного дыхания. Награда присуждена им за исследование того, “как клетки ощущают и адаптируются к доступности кислорода".

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