Первый в мире излечившийся от ВИЧ «берлинский пациент» умер от лейкемии

Первый в мире излечившийся от ВИЧ «берлинский пациент» умер от лейкемии11:02, 30.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Первый в истории излечившийся от ВИЧ американец Тимоти Рэй Браун, известный как «берлинский пациент», умер от лейкемии. Ему было 54 года.
Тимоти Рэй Браун умер от лейкемии во вторник, 29 сентября, в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния). Об этом сообщает NBC со ссылкой на его партнера Тима Хёффгена.
Браун известен как «берлинский пациент» - первый в истории человек, излечившийся от ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека у мужчины выявили в 1995 году. В 2007-м, когда он жил и работал переводчиком в Берлине, ему впервые диагностировали лейкимию. Тогда же Браун прошел лечение стволовыми клетками, что позволило ему победить не только рак, но и ВИЧ. С тех пор признаков ВИЧ в его организме не обнаруживали. Сообщалось, что излечение было связано с тем, что у донора костного мозга была редкая генетическая устойчивость к этому вирусу. После переезда в Палм-Спрингс в 2015 году Браун продолжал путешествовать по миру, стремясь расширить свои познания о лечении ВИЧ, а 5 месяцев назад вернулась лейкемия. Несколько дней назад стало известно, что у него последняя стадия рака и он находится в калифорнийском хосписе.
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© Доктор Питер
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