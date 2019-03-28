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Первый в мире излечившийся от ВИЧ «берлинский пациент» умер от лейкемии

11:02, 30.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Первый в истории излечившийся от ВИЧ американец Тимоти Рэй Браун, известный как «берлинский пациент», умер от лейкемии. Ему было 54 года.

Первый в мире излечившийся от ВИЧ &laquo;берлинский пациент&raquo; умер от лейкемии

Тимоти Рэй Браун умер от лейкемии во вторник, 29 сентября, в Палм-Спрингс (США, штат Калифорния). Об этом сообщает NBC со ссылкой на его партнера Тима Хёффгена. 

Браун известен как «берлинский пациент» - первый в истории человек, излечившийся от ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека у мужчины выявили в 1995 году. В 2007-м, когда он жил и работал переводчиком в Берлине, ему впервые диагностировали лейкимию. Тогда же Браун прошел лечение стволовыми клетками, что позволило ему победить не только рак, но и ВИЧ. С тех пор признаков ВИЧ в его организме не обнаруживали. Сообщалось, что излечение было связано с тем, что у донора костного мозга была редкая генетическая устойчивость к этому вирусу. После переезда в Палм-Спрингс в 2015 году Браун продолжал путешествовать по миру, стремясь расширить свои познания о лечении ВИЧ, а 5 месяцев назад вернулась лейкемия. Несколько дней назад стало известно, что у него последняя стадия рака и он находится в калифорнийском хосписе.

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Сейчас подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. О втором стало известно в марте этого года – излечившегося называют «лондонским пациентом». Мужчине также провели трансплантацию костного мозга для лечения лимфомы Ходжкина, которая заодно помогла ему избавиться от выявленного еще в 2003 году ВИЧ. Как писал «Доктор Питер», в течение почти трех лет после операции он сдавал анализ на ВИЧ, но он ни разу не был положительным.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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